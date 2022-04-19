Нардепи хочуть перенести святкування Дня перемоги

Верховна Рада пропонує перенести День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні з 9 на 8 травня

8 травня відбулася капітуляція нацистської Німеччини

У Верховній раді пропонують перенести День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні з 9 на 8 травня та перенести вихідний день. Саме 8 травня відбулася капітуляція нацистської Німеччини. Про це йдеться в проєкті закону №7297.

Як зазначають автори проєкту, Друга світова війна 1939-1945 років, розв’язана двома злочинними тоталітарними режимами, стала найбільшою трагедію людства в ХХ столітті. Україна під час цієї війни зазнала незліченних жертв і руйнувань.

«Збереження і належне вшанування пам’яті жертв Другої світової війни є важливою складовою політики національної пам’яті в Україні. Не менш важливою її складовою є відзначення внеску українського народу в перемогу над нацизмом. Ця перемога щороку відзначається в європейських державах 8 травня – в День капітуляції нацистської Німеччини. Цього ж дня по всій Європі шанують пам’ять полеглих у Другій світовій війні», – йдеться в документі.

Однак в Україні День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні досі відзначається 9 травня. «Відзначення в Україні Дня перемоги 9 травня є нелогічним і неприйнятним, особливо після початку повномасштабного російського вторгнення на територію України 24 лютого 2022 року. Україна має вшановувати пам’ять полеглих і відзначати День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні разом з усією Європою і всім цивілізованим світом 8 травня. А 9 травня – разом з державами-членами Європейського Союзу відзначати День Європи», – зазначається в документі.

Нагадаємо, рашисти назвали дату, до якої їм «треба» закінчити війну. Тим часом, парламент Молдови заборонив «георгіївську» стрічку та символи Z та V.