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Похорон Віталія Білоножка. Фото прощання з артистом

Христина Петренко
glavcom.ua
Похорон Віталія Білоножка. Фото прощання з артистом
Сьогодні у Національній філармонії України проходить прощання із Віталієм Білоножком
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Прощання триватиме з 11:30 до 14:00 в Національній філармонії України

9 січня на 71 році життя помер Народний артист України, засновник і організатор Міжнародного фестивалю родинної творчості «Мелодія двох сердець» та суперзірка української естради Віталій Білоножко. Дружина артиста, співачка Світлана Білоножко повідомила, що в її чоловіка у лікарні зупинилось серце.

Прощання із Віталієм Білоножком проходить сьогодні, з 11:30 до 14:00 в Національній філармонії України (Володимирський узвіз, 2). Всередині вже чекала дружина артиста Світлана Білоножко, яка приймала співчуття. Труну прикрасили білими трояндами, а навколо розставили фото співака, серед яких багато архівних світлин із дружиною.

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Попрощатись з Народним артистом прийшли відомі українські зірки
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

На церемонію прощання прийшли відомі політики, Народні артисти, а також близькі Віталія Білоножка. 

Народна артистка України Ауріка Ротару, дружина Віталія Білоножка Народна артистка України Світлана Білоножко та невістка Білоножків
Народна артистка України Ауріка Ротару, дружина Віталія Білоножка Народна артистка України Світлана Білоножко та невістка Білоножків

Попрощатися з легендарним співаком прийшов колишній народний депутат та кінопродюсер Микола Княжицький.

Похорон Віталія Білоножка. Фото прощання з артистом фото 1

Віталій Білоножко народився 11 червня 1953 року в селі Слобода Буринського району Сумської області. Закінчив Сумське музучилище, Київську національну консерваторію. Працював солістом Київського театру естради на Подолі, а потім – солістом Держтелерадіо.

Артист виступав дуетом разом із дружиною Світланою Білоножко. У грудні 1995 року йому надали звання народного артиста України.

У 1999 році разом із дружиною заснував Міжнародний фестиваль сімейної творчості «Мелодія двох сердець». Паралельно Віталій Білоножко викладав на кафедрі естрадного співу Київського національного університету культури та мистецтва.

Найвідомішими піснями артиста є: «Україно мати», «Боже, дай Україні волю!», «Давайте разом заспіваєм, браття», «Чарівнице», «Щоб ти щасливою була».

Смерть артиста стала шоком для колег. Вони публікували на своїх сторінках у соцмережах світлини та спогади про співака.

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Теги: Київ артист співак народний артист

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