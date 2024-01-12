Похорон Віталія Білоножка. Фото прощання з артистом
Прощання триватиме з 11:30 до 14:00 в Національній філармонії України
9 січня на 71 році життя помер Народний артист України, засновник і організатор Міжнародного фестивалю родинної творчості «Мелодія двох сердець» та суперзірка української естради Віталій Білоножко. Дружина артиста, співачка Світлана Білоножко повідомила, що в її чоловіка у лікарні зупинилось серце.
Прощання із Віталієм Білоножком проходить сьогодні, з 11:30 до 14:00 в Національній філармонії України (Володимирський узвіз, 2). Всередині вже чекала дружина артиста Світлана Білоножко, яка приймала співчуття. Труну прикрасили білими трояндами, а навколо розставили фото співака, серед яких багато архівних світлин із дружиною.
На церемонію прощання прийшли відомі політики, Народні артисти, а також близькі Віталія Білоножка.
Попрощатися з легендарним співаком прийшов колишній народний депутат та кінопродюсер Микола Княжицький.
Віталій Білоножко народився 11 червня 1953 року в селі Слобода Буринського району Сумської області. Закінчив Сумське музучилище, Київську національну консерваторію. Працював солістом Київського театру естради на Подолі, а потім – солістом Держтелерадіо.
Артист виступав дуетом разом із дружиною Світланою Білоножко. У грудні 1995 року йому надали звання народного артиста України.
У 1999 році разом із дружиною заснував Міжнародний фестиваль сімейної творчості «Мелодія двох сердець». Паралельно Віталій Білоножко викладав на кафедрі естрадного співу Київського національного університету культури та мистецтва.
Найвідомішими піснями артиста є: «Україно мати», «Боже, дай Україні волю!», «Давайте разом заспіваєм, браття», «Чарівнице», «Щоб ти щасливою була».
Смерть артиста стала шоком для колег. Вони публікували на своїх сторінках у соцмережах світлини та спогади про співака.
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