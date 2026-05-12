Через погодні умови організатори Євробачення евакуювали важливий об'єкт конкурсу

Австрійська погода внесла свої неприємні корективи у процес проведення конкурсу

У понеділок ввечері, 11 травня 2026 року, над Віднем пройшов потужний шторм «Дорин», що змусив організаторів Євробачення-2026 вдатися до екстрених заходів безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Krone.atю

Складні погодні умови у Відні

Через сильний дощ, шквалистий вітер, грозу та град було повністю евакуйовано офіційну фан-зону конкурсу – Eurovision Village на Ратушній площі. Організатори прийняли рішення про негайне закриття локації, щоб гарантувати безпеку тисяч відвідувачів, а всі заплановані на вечір понеділка виступи та заходи були скасовані. Негода також завадила проведенню заходу ESC Sing Along біля Віденської народної опери: через сильний грім та блискавку техніка вийшла з ладу прямо під час виконання хіта Джонні Логана Hold Me Now, що змусило артистів достроково завершити шоу.

Як відреагували фанати конкурсу?

Попри складні погодні умови, фанати продовжували збиратися біля арени Wiener Stadthalle для перегляду генеральної репетиції півфіналу. Глядачі, які почали прибувати ще о 18:00, змушені були чекати відкриття дверей під зливою; навіть видані дощовики не змогли врятувати багатьох від повного промокання. Прогнози на вівторок також залишаються невтішними: очікується значне похолодання, поривчастий вітер та падіння температури до 7-14 градусів. Крім того, у Північних Альпах лінія снігу може опуститися до 900 метрів. Організатори закликають гостей конкурсу стежити за офіційними повідомленнями щодо відновлення роботи Eurovision Village та можливих змін у розкладі святкових заходів.

