Натурник, бутафор та пастижер: названо найрідкісніші професії в Україні

У 2024 році серед роботодавців найбільш затребуваними були робітничі професії: будівельник, сантехнік, електрик, слюсар, зварник, швачка та інші кваліфіковані фахівці

В Україні у минулому році зустрічалися дійсно дуже рідкі професії. Серед них – чистильник димоходів, сортувальник немитої вовни, годинникар міської ратуші чи фарбувальник дзеркал. Про це повідомляє Служба зайнятості.

Повідомляється, що найчастіше шукали будівельників, сантехніків, електриків, слюсарів, зварників та інших кваліфікованих спеціалістів. Найменше вакансій було за цими професіями:

Апаратник вирощування дріжджів. У 2024 році було лише 12 вакансій. Апаратник розмножує, годує та вирощує дріжджі, контролює температуру та вологість у середовищі, відбирає і завантажує їх в бродильні чани. Бере проби, дозує і врешті відпускає дріжджі на виробництво.

Настроювач піаніно та роялів. За минулий рік було 5 вакансій. Серед вимог, які ставили роботодавці до претендентів на посаду, – точне налагодження піаніно і роялів на стандартну висоту тону по камертону. Ще в обов’язки такого спеціаліста входить усунення дефектів та реставрація.

Халвомісильник. 4 вакансії за минулий рік. Ця професія об’єднує спеціалістів, які готують східні десерти з горіхів та цукру. Саме вони регулюють процес замішування білкової, горіхової та карамельної маси, стежать за витягуванням ниток халви та створенням її шарувато-волокнистої структури.

Натурник. Кількість вакансій також 4. До цих спеціалістів дуже багато вимог: натурник повинен мати виражену фізично-пластичну будову тіла, мімічний вираз обличчя, вміти демонструвати поставлені пози в одязі та в оголеному вигляді, бути гнучкими і пластичними та ключове – стояти нерухомо по кілька годин. Зазначають, що ця робота – для витривалих.

Бутафор. 3 вакансії за рік. Ці майстри малюють ескізи, а потім створюють муляжі предметів, які згодом з’являються в театрі, кіно, на полицях магазинів та в художніх студіях.

Пастижер. За минулий рік в Україні було лише 2 вакансії. Це спеціаліст, який створює перуки, шиньйони, колоритні брови, вуса і бороди для театру, кіно чи fashion-індустрії.

Ембріолог. Лише одна така вакансія з’явилася у базі служби зайнятості торік. Це фахівець в галузі репродуктивної медицини, який допомагає створювати нове життя.

Раніше ми писали, що професії електромонтера, швачки, слюсаря-сантехніка та електрогазозварювальника зараз госто затребувані на ринку праці в Україні. Про це заявила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна на регіональному форумі у Харкові, пише Укрінформ.

«Найчастіше зараз роботодавці шукають працівників сфери послуг, а також водіїв і слюсарів, бо ці професії стали дефіцитними внаслідок мобілізації чоловіків. Найдефіцитніші спеціалісти на ринку праці – резюме яких дуже рідко з’являються в публічному доступі, бо вони завжди зайняті, але їх постійно шукають – це електромонтер, швачка, слюсар-сантехнік, електрогазозварювальник. Це нам вказівка на те, кого ми маємо навчати», – йдеться у повідомленні.

За її словами, у 2024 році за направленнями служби зайнятості навчалися чи перенавчалися трохи більше 41 тис. безробітних, із них 23 тис. – здобували фах саме у профтехцентрах служби.

До слова, президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко заявив, що молодь дедалі менше цікавиться технічними та робітничими спеціальностями, що призводить до дисбалансу на ринку праці. Він додав, що у 2025 році Україна зіткнеться з нестачею понад півмільйона кваліфікованих працівників, що стане серйозним викликом для національної економіки. Дефіцит найгостріше відчуватиметься серед фахівців технічних галузей і робітничих професій.