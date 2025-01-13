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В Україні цьогоріч не вистачатиме понад 500 тис. працівників: про кого йдеться

Ірина Бура
glavcom.ua
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В Україні цьогоріч не вистачатиме понад 500 тис. працівників: про кого йдеться
ВВП зростає на 4%, а заробітні плати збільшуються на 14%
фото з відкритих джерел

Брак кваліфікованих кадрів уже зараз суттєво впливає на динаміку зарплат

У 2025 році Україна зіткнеться з нестачею понад півмільйона кваліфікованих працівників, що стане серйозним викликом для національної економіки. Дефіцит найгостріше відчуватиметься серед фахівців технічних галузей і робітничих професій. Про це 11 січня заявив президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко.

Він зазначив, що брак кваліфікованих кадрів уже зараз суттєво впливає на динаміку зарплат, що в контексті зростання ВВП викликає питання в економістів.

«ВВП зростає на 4%, а заробітні плати збільшуються на 14%. Так, зростання зарплат має бути більшим, ніж зростання цін і ВВП, але не в таких пропорціях», – сказав Мірошниченко.

Ще одним важливим аспектом є конкуренція між державними та приватними структурами. Так державні установи пропонують стабільність, проте приватний сектор готовий платити більше, щоб залучити професіоналів. На думку Мірошниченка, це призводить до зростання плинності кадрів і загострення боротьби за кваліфікованих фахівців.

Він також наголосив на кількох ключових факторах, що впливають на ситуацію:

  • Еміграція: Після початку повномасштабної війни та економічної кризи багато українців виїхали до Європи в пошуках вищої заробітної плати.
  • Демографічний спад: Зменшення чисельності працездатного населення посилює дефіцит кадрів.
  • Низька популярність робітничих професій: Молодь дедалі менше цікавиться технічними та робітничими спеціальностями, що призводить до дисбалансу на ринку праці.

Нагадаємо, починаючи з 2022 року, через брак українських чоловіків, польські роботодавці почали змінювати умови праці. До того ж, Польща почала залучати більше людей з Азії та Африки. 

До слова, з майже 780 тисяч українців, які працюють у Польщі, 406,5 тисяч – чоловіки і 372,7 тисячі – жінки. Найчастіше в Польщі працюють люди у віці 30-44 років.

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Теги: Польща зарплата Україна робота населення молодь

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