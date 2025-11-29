Головна Київ Новини
Атака на Київщину: влада повідомила наслідки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Атака на Київщину: влада повідомила наслідки
У Броварах спалахнула пожежа після атаки РФ
фото: Ігор Сапожко

З пошкодженої багатоповерхівки евакуйовано 52 людей, з них троє дітей

Очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив, що у Броварах внаслідок ворожого обстрілу двоє жінок отримали поранення, одну з них – госпіталізували, пише «Главком».

66-річна жінка отримала різані рани тіла та госпіталізована до місцевої лікарні. Друга постраждала – 50-річна жінка отримала різане поранення ноги. Медична допомога надана на місці, без госпіталізації.

У Броварському районі пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, виникла пожежа на території гаражного кооперативу. З пошкодженої багатоповерхівки евакуйовано 52 людей, з них троє дітей.

Внаслідок ворожої атаки в Броварах були зафіксовані пошкодження багатоповерхового житлового будинку на рівні між 8 та 9 поверхами, повідомив мер міста Ігор Сапожко.

Як відомо, у ніч на 29 листопада російські загарбники атакували столицю ударними дронами та ракетами. За повідомленням КМВА, підтверджено загибель одного чоловіка внаслідок ворожого обстрілу.

За уточненою інформацією, на одній з локацій в Святошинському районі рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка.

Станом на 03:20 у Києві сім людей отримали поранення, трьох з них госпіталізовано.

Київщина обстріл

