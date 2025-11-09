Карта бойових дій в Україні станом на 9 листопада 2025 року
Триває 1355-й день повномасштабної війни
Протягом минулої доби зафіксовано 196 боєзіткнень. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.
Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 54 авіаційних ударів, застосував 41 ракету й скинув 126 керованих бомб. Крім цього, було залучено для ураження 5276 дронів-камікадзе та здійснено 4697 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких понад сто – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Миколаївка, Костянтинівка Донецької області; Великомихайлівка, Радісне Дніпропетровської області; Солодке, Залізничне, Софіївка, Оріхів Запорізької області.
Вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу противника.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках
Минулої доби зафіксовано 11 бойових зіткнень. Противник завдав 11 авіаційних ударів, загалом скинув 23 керовані авіабомби та здійснив 169 обстрілів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку
Відбулося 19 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Синельникового, Тихого та у бік населених пунктів Дворічанське й Колодязне.
На Куп’янському напрямку
За добу зафіксовано шість атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки й Піщаного.
На Лиманському напрямку ворог
Ворог атакував тричі, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Зарічне, Дерилове та у бік населеного пункту Коровин Яр.
На Слов’янському напрямку
Противник 15 разів атакував позиції Сил оборони у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Виїмки та Федорівки.
На Краматорському напрямку
Наші воїни відбили ворожий наступ у районі Залізнянського.
На Костянтинівському напрямку
Ворог здійснив дев’ять атак поблизу Яблунівки, Щербинівки та у бік Софіївки.
На Покровському напрямку
Наші захисники зупинили 73 атаки агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Промінь, Лисівка, Покровськ, Зелене, Котлине, Удачне, Молодецьке, Котлярівка, Горіхове та Філія.
На Олександрівському напрямку
Сили оборони відбили 18 ворожих штурмів в районах населених пунктів Зелений Гай, Орестопіль, Соснівка, Вороне, Новомиколаївка, Привілля та Красногірське.
На Гуляйпільському напрямку
Відбулось десять боєзіткнень в районах населених пунктів Успенівка та Новоуспенівське.
На Оріхівському напрямку
Минулої доби відбулося два боєзіткнення – окупанти намагалися просунутися вперед у районі Плавнів.
На Придніпровському напрямку
Українські підрозділи відбили одну атаку загарбників.
