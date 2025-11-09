Карта бойових дій в Україні станом на 9 листопада 2025 року

Триває 1355-й день повномасштабної війни

Протягом минулої доби зафіксовано 196 боєзіткнень. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 54 авіаційних ударів, застосував 41 ракету й скинув 126 керованих бомб. Крім цього, було залучено для ураження 5276 дронів-камікадзе та здійснено 4697 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких понад сто – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Миколаївка, Костянтинівка Донецької області; Великомихайлівка, Радісне Дніпропетровської області; Солодке, Залізничне, Софіївка, Оріхів Запорізької області.

Останні новини з фронту

Вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби зафіксовано 11 бойових зіткнень. Противник завдав 11 авіаційних ударів, загалом скинув 23 керовані авіабомби та здійснив 169 обстрілів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Відбулося 19 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Синельникового, Тихого та у бік населених пунктів Дворічанське й Колодязне.

На Куп’янському напрямку

За добу зафіксовано шість атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки й Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог

Ворог атакував тричі, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Зарічне, Дерилове та у бік населеного пункту Коровин Яр.

На Слов’янському напрямку

Противник 15 разів атакував позиції Сил оборони у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Виїмки та Федорівки.

На Краматорському напрямку

Наші воїни відбили ворожий наступ у районі Залізнянського.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив дев’ять атак поблизу Яблунівки, Щербинівки та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 73 атаки агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Промінь, Лисівка, Покровськ, Зелене, Котлине, Удачне, Молодецьке, Котлярівка, Горіхове та Філія.

На Олександрівському напрямку

Сили оборони відбили 18 ворожих штурмів в районах населених пунктів Зелений Гай, Орестопіль, Соснівка, Вороне, Новомиколаївка, Привілля та Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулось десять боєзіткнень в районах населених пунктів Успенівка та Новоуспенівське.

На Оріхівському напрямку

Минулої доби відбулося два боєзіткнення – окупанти намагалися просунутися вперед у районі Плавнів.

На Придніпровському напрямку

Українські підрозділи відбили одну атаку загарбників.

