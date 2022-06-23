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    Укриття у закладах освіти. Влада Києва ухвалила рішення

    Кличко:&nbsp;&laquo;Ми повинні створити безпечні умови та захистити наших дітей, вчителів та загалом киян&raquo; - Укриття у закладах освіти. Влада Києва ухвалила рішення
    Кличко: «Ми повинні створити безпечні умови та захистити наших дітей, вчителів та загалом киян»
    фото з відкритих джерел

    Влада відремонтує укриття в комунальних школах та садочках

    Київрада схвалила рішення, що дозволить розпочати процес влаштування укриттів у закладах освіти, де таких не укриттів немає. Відповідний проект рішення «Про забезпечення умов створення найпростіших укриттів у закладах дошкільної та загальної середньої освіти комунальної власності» підтримали 85 депутатів. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

    «Сьогодні ми схвалили рішення, що дозволить розпочати процес влаштування укриттів у тих закладах освіти столиці, де укриттів немає. Ми маємо привести до ладу – відремонтувати чи відреконструювати, забезпечити необхідними засобами – укриття в комунальних школах та садочках. Адже війна триває, залишається загроза ракетних обстрілів столиці. І ми повинні створити безпечні умови та захистити наших дітей, вчителів та загалом киян», – сказав Віталій Кличко.

    Також сьогодні Київрада заборонила на час війни продаж і запуск феєрверків у столиці, а також рух транспортних засобів, що використовують у конструкції систему випуску відпрацьованих газів «прямострум» та інші вихлопні системи, де відсутні шумопоглиначі.

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    Теги: Віталій Кличко Київрада освіта школа влада
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    Укриття у закладах освіти. Влада Києва ухвалила рішення