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    Найбагатша людина України відзначає 55-річчя

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    Ахметов святкує 55-річчя - Найбагатша людина України відзначає 55-річчя

    Ахметов святкує 55-річчя

    Фото з відкритих джерел

    Ринат Ахметов народився 21 вересня 1966 року

    Сьогодні, 21 вересня, власнику компанії «Систем Кепітал Менеджмент» і президенту футбольного клубу «Шахтар» Ринату Ахметову виповнюється 55 років.

    Ринат Ахметов народився 21 вересня 1966 року в Донецьку.

    Головними активами бізнесмена є енергетична компанія «ДТЕК», телекомунікаційна компанія «Укртелеком», гірничо-металургійна компанія «Метінвест» і футбольний клуб «Шахтар».

    Ахметов регулярно очолює рейтинг найбагатших українців. За версією журналу Forbes, у 2021 році його статки складали $7,6 млрд.

    З 55-річчям бізнесмена привітали нинішні і колишні гравці «Шахтаря», а також тренери та менеджери. З цієї нагоди вони записали відеоролик.

    До привітань Ахметова приєднались Фернандіньо, Жадсон, Андрій Воробей, Ярослав Ракицький, Дуглас Коста, Михайло Соколовський, а також нинішній і колишні головні тренери Роберто Де Дзербі, Луїш Каштру, Паулу Фонсека.

    Серед перших привітали свого шефа з ювілеєм генеральний директор клубу Сергій Палкін і директор з футболу «Шахтаря» Даріо Срна.

    Нагадаємо, Рінат Ахметов частково вийшов із телекомунікаційного бізнесу. Найзаможніший чоловік країни продав компанію Vega, яка є одним з найбільших провайдерів інтернету та фіксованого телефонного зв’язку в Україні.

    До слова, за результатами шести місяців 2021 року українські підприємства компанії SCM направили до державного бюджету України 29 млрд гривень податків, що на 57% більше, ніж за перше півріччя минулого року. Відрахування до місцевих бюджетів зросли на 38% і склали 5,8 млрд гривень.

    Теги: Рінат Ахметов рейтинг ДТЕК Укртелеком Сергій Палкін Луїш Каштру Даріо Срна Forbes
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    Найбагатша людина України відзначає 55-річчя