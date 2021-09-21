Найбагатша людина України відзначає 55-річчя

Ринат Ахметов народився 21 вересня 1966 року

Сьогодні, 21 вересня, власнику компанії «Систем Кепітал Менеджмент» і президенту футбольного клубу «Шахтар» Ринату Ахметову виповнюється 55 років.

Ринат Ахметов народився 21 вересня 1966 року в Донецьку.

Головними активами бізнесмена є енергетична компанія «ДТЕК», телекомунікаційна компанія «Укртелеком», гірничо-металургійна компанія «Метінвест» і футбольний клуб «Шахтар».

Ахметов регулярно очолює рейтинг найбагатших українців. За версією журналу Forbes, у 2021 році його статки складали $7,6 млрд.

З 55-річчям бізнесмена привітали нинішні і колишні гравці «Шахтаря», а також тренери та менеджери. З цієї нагоди вони записали відеоролик.

До привітань Ахметова приєднались Фернандіньо, Жадсон, Андрій Воробей, Ярослав Ракицький, Дуглас Коста, Михайло Соколовський, а також нинішній і колишні головні тренери Роберто Де Дзербі, Луїш Каштру, Паулу Фонсека.

Серед перших привітали свого шефа з ювілеєм генеральний директор клубу Сергій Палкін і директор з футболу «Шахтаря» Даріо Срна.

Нагадаємо, Рінат Ахметов частково вийшов із телекомунікаційного бізнесу. Найзаможніший чоловік країни продав компанію Vega, яка є одним з найбільших провайдерів інтернету та фіксованого телефонного зв’язку в Україні.

До слова, за результатами шести місяців 2021 року українські підприємства компанії SCM направили до державного бюджету України 29 млрд гривень податків, що на 57% більше, ніж за перше півріччя минулого року. Відрахування до місцевих бюджетів зросли на 38% і склали 5,8 млрд гривень.