Найбагатша людина України відзначає 55-річчя
Ахметов святкує 55-річчя
Ринат Ахметов народився 21 вересня 1966 року
Сьогодні, 21 вересня, власнику компанії «Систем Кепітал Менеджмент» і президенту футбольного клубу «Шахтар» Ринату Ахметову виповнюється 55 років.
Ринат Ахметов народився 21 вересня 1966 року в Донецьку.
Головними активами бізнесмена є енергетична компанія «ДТЕК», телекомунікаційна компанія «Укртелеком», гірничо-металургійна компанія «Метінвест» і футбольний клуб «Шахтар».
Ахметов регулярно очолює рейтинг найбагатших українців. За версією журналу Forbes, у 2021 році його статки складали $7,6 млрд.
З 55-річчям бізнесмена привітали нинішні і колишні гравці «Шахтаря», а також тренери та менеджери. З цієї нагоди вони записали відеоролик.
До привітань Ахметова приєднались Фернандіньо, Жадсон, Андрій Воробей, Ярослав Ракицький, Дуглас Коста, Михайло Соколовський, а також нинішній і колишні головні тренери Роберто Де Дзербі, Луїш Каштру, Паулу Фонсека.
Серед перших привітали свого шефа з ювілеєм генеральний директор клубу Сергій Палкін і директор з футболу «Шахтаря» Даріо Срна.
Нагадаємо, Рінат Ахметов частково вийшов із телекомунікаційного бізнесу. Найзаможніший чоловік країни продав компанію Vega, яка є одним з найбільших провайдерів інтернету та фіксованого телефонного зв’язку в Україні.
До слова, за результатами шести місяців 2021 року українські підприємства компанії SCM направили до державного бюджету України 29 млрд гривень податків, що на 57% більше, ніж за перше півріччя минулого року. Відрахування до місцевих бюджетів зросли на 38% і склали 5,8 млрд гривень.