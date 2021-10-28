Понад 80% убивць журналістів залишаються безкарними – доповідь CPJ
Сомалі, Сирія та Ірак очолюють список країн, де вбивць журналістів найімовірніше не притягнуть до відповідальності
Доповідь Комітету захисту журналістів CPJ (КЗЖ), опублікована 28 жовтня, підтвердила те, про що експерти зі свободи преси говорили багато років: убивці журналістів часто залишаються безкарними, повідомляє «Голос Америки».
За останні десять років, за підрахунками організації, було вбито 278 журналістів. У 81% випадків ніхто не був засуджений за цей злочин.
«Це жахливий сигнал для журналістики, тому що будь-який уряд, будь-яке злочинне угруповання, яке хоче змусити журналіста замовкнути, може досягти цього лише за кілька тисяч доларів, найнявши вбивцю», – заявив виданню заступник виконавчого директора КЗЖ Роберт Махоні.
Цьогорічний індекс показує, що ті ж країни, що й раніше, – Сомалі, Сирія та Ірак – очолюють список країн, де вбивці журналістів із найменшою імовірністю будуть притягнуті до відповідальності.
Нагадаємо, 4 жовтня у державному Укрексімбанку під час запису інтерв’ю з головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті було скоєно напад на журналістів «Схем».