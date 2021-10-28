Понад 80% убивць журналістів залишаються безкарними – доповідь CPJ

Доповідь Комітету захисту журналістів CPJ (КЗЖ), опублікована 28 жовтня, підтвердила те, про що експерти зі свободи преси говорили багато років: убивці журналістів часто залишаються безкарними, повідомляє «Голос Америки».

За останні десять років, за підрахунками організації, було вбито 278 журналістів. У 81% випадків ніхто не був засуджений за цей злочин.

«Це жахливий сигнал для журналістики, тому що будь-який уряд, будь-яке злочинне угруповання, яке хоче змусити журналіста замовкнути, може досягти цього лише за кілька тисяч доларів, найнявши вбивцю», – заявив виданню заступник виконавчого директора КЗЖ Роберт Махоні.

Цьогорічний індекс показує, що ті ж країни, що й раніше, – Сомалі, Сирія та Ірак – очолюють список країн, де вбивці журналістів із найменшою імовірністю будуть притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, 4 жовтня у державному Укрексімбанку під час запису інтерв’ю з головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті було скоєно напад на журналістів «Схем».