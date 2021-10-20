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    У центрі Дамаска терористи підірвали автобус: 14 загиблих (фото)

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    У центрі Дамаска терористи підірвали автобус сирійської армії - У центрі Дамаска терористи підірвали автобус: 14 загиблих (фото)
    У центрі Дамаска терористи підірвали автобус сирійської армії
    Фото: SANA

    За попередніми даними, в результаті загинули як мінімум 14 сирійських військовослужбовців

    Терористи привели в дію два вибухові пристрої в центрі Дамаска, що призвело до вибуху автобуса, передає Arabi21.

    Автобус, який вибухнув, як повідомляється, належав силам сирійської армії.

    Під час вибуху він проїжджав через президентський міст.

    На місці працюють пожежники та рятувальники.

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    У центрі Дамаска терористи підірвали автобус: 14 загиблих (фото)
    У центрі Дамаска терористи підірвали автобус: 14 загиблих (фото)
    У центрі Дамаска терористи підірвали автобус: 14 загиблих (фото)
    У центрі Дамаска терористи підірвали автобус: 14 загиблих (фото)
    Фото: SANA

    За попередніми даними, в результаті загинули як мінімум 14 сирійських військовослужбовців.

    За даними сирійського держагентства SANA, автобус підірвався на двох мінах, закладених біля Президентського моста. За попередньою інформацією, привели в дії пристрою терористи.

    Дог слова, співробітники Служби безпеки України викрили трьох зловмисників, які вербували громадян України для участі у воєнних діях на боці військових загонів Сирійської Арабської Республіки.

    Теги: вибух Сирія рятувальники міст
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    У центрі Дамаска терористи підірвали автобус: 14 загиблих (фото)