«Ашан» поділився кадрами зруйнованого магазину в Одесі (фото)

Один з магазинів сильно постраждав внаслідок ворожого обстрілу Одеси 9 травня

Адміністрація торгової мережі «Ашан» поділилася фотографіями свого магазину, розташованого в ТРЦ «Рів'єра» і сильно потерпілого внаслідок ворожого обстрілу Одеси 9 травня.

За словами директора «Ашан Фонтанка» Юлії Аленічової, співробітники змогли потрапити всередину практично знищеного магазину лише через три тижні після нещасливої ночі.

«Повністю зруйновано кулінарію, пекарню, м'ясний, рибний, оздоблювальний цех, офісні приміщення, кабінету мого теж немає, – розповіла Аленічева. – Усі товари вибуховою хвилею знесло з прилавків. Боляче дивитись, як на підлозі валяються брудні іграшки, дитячий одяг, книги. Це все ще могло принести користь. Але більшість із цього нам доведеться просто викинути. І це жахливо, тому що скільки людей зараз потребує тих самих речей і продуктів».

Керівництво ТРЦ планує відновлювати будівлю, проте терміни залежать від оформлення необхідної документації та ситуації у країні.

Як повідомлялося, внаслідок вечірнього удару по Одесі 9 травня одна людина загинула, п'ятеро поранених доставлено в лікарню, їм надано допомогу.

Нагадаємо, 9 травня РФ вдарила по Одещині ракетами «Кинджал». Також голові Євроради під час повітряної тривоги в Одесі довелося ховатися в укриття.

Напередодні над Одещиною було збито чотири ворожі ракети: наслідки обстрілів. Раніше рятувальники показали руйнівні наслідки ракетного удару по Одесі.