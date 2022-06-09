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    Новини

    «Ашан» поділився кадрами зруйнованого магазину в Одесі (фото)

    Повністю зруйновано кулінарію, пекарню, м'ясний, рибний, оздоблювальний цех, офісні приміщення - «Ашан» поділився кадрами зруйнованого магазину в Одесі (фото)
    Повністю зруйновано кулінарію, пекарню, м'ясний, рибний, оздоблювальний цех, офісні приміщення
    фото: Ашан

    Один з магазинів сильно постраждав внаслідок ворожого обстрілу Одеси 9 травня

    Адміністрація торгової мережі «Ашан» поділилася фотографіями свого магазину, розташованого в ТРЦ «Рів'єра» і сильно потерпілого внаслідок ворожого обстрілу Одеси 9 травня.

    За словами директора «Ашан Фонтанка» Юлії Аленічової, співробітники змогли потрапити всередину практично знищеного магазину лише через три тижні після нещасливої ночі.

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    «Ашан» поділився кадрами зруйнованого магазину в Одесі (фото)
    «Ашан» поділився кадрами зруйнованого магазину в Одесі (фото)
    «Ашан» поділився кадрами зруйнованого магазину в Одесі (фото)
    «Ашан» поділився кадрами зруйнованого магазину в Одесі (фото)
    «Ашан» поділився кадрами зруйнованого магазину в Одесі (фото)
    «Ашан» поділився кадрами зруйнованого магазину в Одесі (фото)
    «Ашан» поділився кадрами зруйнованого магазину в Одесі (фото)
    «Ашан» поділився кадрами зруйнованого магазину в Одесі (фото)
    «Ашан» поділився кадрами зруйнованого магазину в Одесі (фото)

    «Повністю зруйновано кулінарію, пекарню, м'ясний, рибний, оздоблювальний цех, офісні приміщення, кабінету мого теж немає, – розповіла Аленічева. – Усі товари вибуховою хвилею знесло з прилавків. Боляче дивитись, як на підлозі валяються брудні іграшки, дитячий одяг, книги. Це все ще могло принести користь. Але більшість із цього нам доведеться просто викинути. І це жахливо, тому що скільки людей зараз потребує тих самих речей і продуктів».

    Керівництво ТРЦ планує відновлювати будівлю, проте терміни залежать від оформлення необхідної документації та ситуації у країні.

    Як повідомлялося, внаслідок вечірнього удару по Одесі 9 травня одна людина загинула, п'ятеро поранених доставлено в лікарню, їм надано допомогу.

    Нагадаємо, 9 травня РФ вдарила по Одещині ракетами «Кинджал». Також голові Євроради під час повітряної тривоги в Одесі довелося ховатися в укриття.

    Напередодні над Одещиною було збито чотири ворожі ракети: наслідки обстрілів. Раніше рятувальники показали руйнівні наслідки ракетного удару по Одесі.

    Теги: росія окупанти Одеса війна Україна окупація #stoprussia
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    «Ашан» поділився кадрами зруйнованого магазину в Одесі (фото)