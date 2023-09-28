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Не тільки війна. Інститут демографії пояснив, чому в Україні катастрофічно низька народжуваність

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Не тільки війна. Інститут демографії пояснив, чому в Україні катастрофічно низька народжуваність
фото ілюстративне

Показник народжуваності в Україні може стати найнижчим у світі

В Україні значно впав показник народжуваності не лише через війну, а і через епідемію коронавірусу. Про це заявила кандидатки економічних наук, провідна наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАНУ Світлана Аксьонова, передає «ТСН».

Зазначається, що для України останнє десятиріччя було дуже важким – багато факторів наклалися один на одного: економічна нестабільність, політична напруженість, епідемія коронавірусу у 2020-2021 роках.

«Епідеміологічна ситуація була найбільш вразливою для України, бо у 2021 році у більшості європейських країн відбувся невеличкий компенсаційний приріст народжуваності, а в Україні цього не сталося. Так, ми не одні такі. Приросту народжуваності, який пов'язаний з Covid-19, не отримала Іспанія, Італія, Польща», – розповіла експертка.

В Україні від Covid-19 у 2021 році померло 86 тисяч людей, що підтверджено статистикою.

«Тобто у нас коронавірус став на другу сходинку за причиною смертності. Думаю, що багато хто з українців тоді усвідомили наскільки загрозливою є ця хвороба та її наслідки, тому відклали народження дітей. А потім прийшов 2022 рік і війна, та рішення, що народження дітей потрібно знову відкладати», – додала Аксьонова.

Також кандидатка економічних наук не виключає, що показник народжуваності в Україні може стати найнижчим у світі.

Нагадаємо, народжуваність в Україні за перше півріччя 2023 року впала на 28% у порівнянні з аналогічним періодом до повномасштабної війни. Це рекордне падіння за весь час незалежності нашої країни.

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Теги: діти війна коронавірус

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