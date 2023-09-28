Не тільки війна. Інститут демографії пояснив, чому в Україні катастрофічно низька народжуваність

Показник народжуваності в Україні може стати найнижчим у світі

В Україні значно впав показник народжуваності не лише через війну, а і через епідемію коронавірусу. Про це заявила кандидатки економічних наук, провідна наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАНУ Світлана Аксьонова, передає «ТСН».

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Зазначається, що для України останнє десятиріччя було дуже важким – багато факторів наклалися один на одного: економічна нестабільність, політична напруженість, епідемія коронавірусу у 2020-2021 роках.

«Епідеміологічна ситуація була найбільш вразливою для України, бо у 2021 році у більшості європейських країн відбувся невеличкий компенсаційний приріст народжуваності, а в Україні цього не сталося. Так, ми не одні такі. Приросту народжуваності, який пов'язаний з Covid-19, не отримала Іспанія, Італія, Польща», – розповіла експертка.

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В Україні від Covid-19 у 2021 році померло 86 тисяч людей, що підтверджено статистикою.

«Тобто у нас коронавірус став на другу сходинку за причиною смертності. Думаю, що багато хто з українців тоді усвідомили наскільки загрозливою є ця хвороба та її наслідки, тому відклали народження дітей. А потім прийшов 2022 рік і війна, та рішення, що народження дітей потрібно знову відкладати», – додала Аксьонова.

Також кандидатка економічних наук не виключає, що показник народжуваності в Україні може стати найнижчим у світі.

Нагадаємо, народжуваність в Україні за перше півріччя 2023 року впала на 28% у порівнянні з аналогічним періодом до повномасштабної війни. Це рекордне падіння за весь час незалежності нашої країни.