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Лавров пояснив, чому Росія не хоче укладати перемир’я із Зеленським

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Лавров пояснив, чому Росія не хоче укладати перемир’я із Зеленським
Очільник російського МЗС також наголосив, що позиція Москви щодо цілей війни проти України залишається незмінною
фото: Офіс президента України, росЗМІ

Глава МЗС РФ заявив, що Москва продовжує домагатися досягнення цілей так званої «спеціальної військової операції»

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що не вважає президента України Володимира Зеленського таким, що заслуговує на перемир’я. За словами російського дипломата, цілі так званої «спеціальної військової операції» не змінилися, і Москва продовжує домагатися їх досягнення. Про це представник країни-агресора заявив російським ЗМІ, пише «Главком».

«Не думаю, що Зеленський заслужив перемир’я», – заявив Лавров.

Очільник російського МЗС також наголосив, що позиція Москви щодо цілей війни проти України залишається незмінною. Окупаційна влада, за його словами, продовжує діяти відповідно до раніше проголошених завдань.

Лавров не уточнив, за яких умов Росія могла б погодитися на припинення бойових дій. У його заяві також не йшлося про конкретні кроки, які Москва готова зробити для досягнення домовленостей про перемир’я.

Заява російського міністра пролунала на тлі дипломатичних зусиль щодо припинення війни. Україна заявляла про готовність до переговорів і підтримувала пропозиції щодо припинення вогню.

Варто зазначити, що раніше речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо 60-денного перемир’я. За словами Пєскова, Москва нібито прагне досягти довгострокового миру в Україні.

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Теги: війна Сергій Лавров Володимир Зеленський переговори перемир'я

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