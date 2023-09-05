Невідомі викрали з могили пілота «Джуса» пам'ятні шеврони (фото)

Побратими Джуса залишили на його могилі близько 20 шевронів на знак пам'яті про пілота

Дівчина попросила невідомого вандала написати їй, щоб повернути шеврони

З могили загиблого військового пілота Андрія Пільщикова з позивним Джус зникли шеврони, які там залишили побратими воїна. Про це повідомила дівчина, з якою зустрічався пілот, Меланія Подоляк у Twitter.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За її словами, побратими Джуса залишили на його могилі близько 20 шевронів на знак пам'яті про пілота. Однак через кілька днів після похорону шеврони зникли.

Дівчина попросила невідомого вандала написати їй, щоб повернути шеврони. Більше того, вона пообіцяла замість них дати щось набагато більш унікальне та цінне. Меланія пообіцяла, що це буде конфіденційно.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Людині, яка вкрала шеврони, які на Андрієвій могилі залишили його побратими. Напишіть мені в приватні повідомлення. Я дам вам взамін щось значно унікальніше і цінніше, а ви повернете шеврони на місце. Ніхто не дізнається вашого імені», – написала Подоляк.

Нагадаємо, на Житомирщині трагічно загинули троє українських льотчиків. Жахлива авіакатастрофа сталася 25 серпня. Під час виконання бойового завдання у небі зіштовхнулися екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Журналісти побували на місці авіатрощі та показали, який вона мала вигляд.

Як повідомлялося, працівники ДБР розслідують обставини авіакатастрофи навчально-бойових літаків L-39 на Житомирщині. Зокрема, особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику «чорних ящиків».

Як повідомлялося, позивний Джус військовий льотчик Андрій Пільщиков отримав через те, що він любив сік.