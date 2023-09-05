Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Невідомі викрали з могили пілота «Джуса» пам'ятні шеврони (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Невідомі викрали з могили пілота «Джуса» пам'ятні шеврони (фото)
Побратими Джуса залишили на його могилі близько 20 шевронів на знак пам'яті про пілота
фото: Меланія Подоляк/Твіттер

Дівчина попросила невідомого вандала написати їй, щоб повернути шеврони

З могили загиблого військового пілота Андрія Пільщикова з позивним Джус зникли шеврони, які там залишили побратими воїна. Про це повідомила дівчина, з якою зустрічався пілот, Меланія Подоляк у Twitter.

За її словами, побратими Джуса залишили на його могилі близько 20 шевронів на знак пам'яті про пілота. Однак через кілька днів після похорону шеврони зникли.

Дівчина попросила невідомого вандала написати їй, щоб повернути шеврони. Більше того, вона пообіцяла замість них дати щось набагато більш унікальне та цінне. Меланія пообіцяла, що це буде конфіденційно.

«Людині, яка вкрала шеврони, які на Андрієвій могилі залишили його побратими. Напишіть мені в приватні повідомлення. Я дам вам взамін щось значно унікальніше і цінніше, а ви повернете шеврони на місце. Ніхто не дізнається вашого імені», – написала Подоляк.

Невідомі викрали з могили пілота «Джуса» пам'ятні шеврони (фото) фото 1

Нагадаємо, на Житомирщині трагічно загинули троє українських льотчиків. Жахлива авіакатастрофа сталася 25 серпня. Під час виконання бойового завдання у небі зіштовхнулися екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Журналісти побували на місці авіатрощі та показали, який вона мала вигляд. 

Як повідомлялося, працівники ДБР розслідують обставини авіакатастрофи навчально-бойових літаків L-39 на Житомирщині. Зокрема, особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику «чорних ящиків».

Як повідомлялося, позивний Джус військовий льотчик Андрій Пільщиков отримав через те, що він любив сік.

Читайте також: Був одним із «Привидів Києва»: що відомо про загиблого на Житомирщині льотчика «Джуса»
Теги: авіакатастрофа льотчик пілот

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загибель шістьох пілотів на Донеччині: з’явилося фото
Загибель шістьох пілотів на Донеччині: з’явилося фото
31 серпня, 13:21
Прощання із загиблим в авіакатастрофі знаменитим українським пілотом-винищувачем Андрієм Пільщиковим
Київ сьогодні прощається з легендарним льотчиком Джусом (фото, відео)
29 серпня, 10:58
Працівники ДБР розслідують обставини авіакатастрофи навчально-бойових літаків L-39 на Житомирщині
Загибель трьох пілотів на Житомирщині: Повітряні сили повідомили, що сталося
26 серпня, 16:16
Фрагмент розбитого літака Пригожина
Слідчі дістали «чорні скриньки» з літака Пригожина
25 серпня, 23:36
Глава Чечні Рамзан Кадиров прокоментував загибель Пригожина лише через добу
«Я просив його залишити особисті амбіції»: Кадиров через добу відреагував на загибель Пригожина
25 серпня, 08:29
23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка «Вагнера»
Зеленський прокоментував збиття літака Пригожина
24 серпня, 15:04
Місце падіння літака Пригожина
Завершилася пошукова операція на місці падіння літака Пригожина: знайдені 10 тіл
24 серпня, 01:05
Літаки у Росії часто літають несправними
Російські пілоти бояться літати: у літаків відмовляють гальма, запчастин нема
15 серпня, 07:59
Речник визнав, що труднощі зі знанням англійської в українських пілотів та наземного персоналу є
Ігнат прокоментував чутки про затягування навчань пілотів на F-16 через мовний бар’єр
14 серпня, 14:48

Суспільство

Як самостійно обрати місце майбутньої служби: адвокат дав інструкцію
Як самостійно обрати місце майбутньої служби: адвокат дав інструкцію
Розстріляли під час евакуації. Хвилина мовчання: згадаймо 13-річного Олександра Шпилевського
Розстріляли під час евакуації. Хвилина мовчання: згадаймо 13-річного Олександра Шпилевського
Більшість українських біженок вирішили залишитись у Європі та США – ЗМІ
Більшість українських біженок вирішили залишитись у Європі та США – ЗМІ
У Кропивницькому загинуло подружжя, яке рятувало собаку з вигрібної ями
У Кропивницькому загинуло подружжя, яке рятувало собаку з вигрібної ями
Невідомі викрали з могили пілота «Джуса» пам'ятні шеврони (фото)
Невідомі викрали з могили пілота «Джуса» пам'ятні шеврони (фото)
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 5 вересня
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 5 вересня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Повернення українських чоловіків-втікачів додому. Польща зробила заяву
9963
Геть від Москви! Чорногорська православна церква обрала нового україномовного предстоятеля
9448
Хто зупинив заколот Пригожина? Російська церква знайшла несподіване пояснення
8732
Законопроєкт вже у Раді: багатьом українцям скасують відстрочку від мобілізації
7560
Росія перекидає резерви з Білорусі для нового наступу
7451
Трагедія у Дніпрі. Колишня дружина загиблого чоловіка повідомила нові деталі

Новини

Росію атакували безпілотники, ЗСУ розширюють пролом в обороні окупантів. Головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Ворог безуспішно наступає на Лиманському напрямку: дані Генштабу
Сьогодні, 06:40
Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ: Генштаб назвав напрямки
Вчора, 06:45
Дощі з грозами: прогноз погоди на 4 вересня
Вчора, 04:55
4 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Тепло, але місцями опади: синоптики дали прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 04:56

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту