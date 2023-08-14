Ігнат прокоментував чутки про затягування навчань пілотів на F-16 через мовний бар’єр

Речник визнав, що труднощі зі знанням англійської в українських пілотів та наземного персоналу є

Речник наголосив, що пілоти та інші українські фахівці вивчають англійську мову, і це не становить великої проблеми

Американське видання The Washington Post писало, що навчання українських пілотів на F-16 завершиться не раніше літа наступного року. І одна з головних причин того – українські пілоти і наземний персонал не володіють англійською. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, чи справді мовний бар’єр затягує вишкіл наших пілотів на F-16.

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Речник визнав, що труднощі зі знанням англійської в українських пілотів та наземного персоналу є. Втім, він не став би їх перебільшувати.

За словами Ігната, провідні видання, як The Washington Post, The New York Times, часто пишуть свої аналізи, посилаючись на неназвані джерела. Тому, по-перше він не хотів би коментувати такі джерела. А по-друге, ситуація з англійською в українських пілотів насправді не виглядає настільки драматично.

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Речник наголосив, що пілоти та інші українські фахівці вивчають англійську мову, і це не становить великої проблеми. За його словами, в авіаційних інженерів з англійською гірше, ніж в пілотів. Однак усі вони вже почали вивчати іноземну мову в Україні, а потім разом навчатимуться у Великій Британії.

Водночас Ігнат визнав, що затягування процесу таки є.

«Нам хотілося б якомога швидше відправити наших льотчиків, навіть, якщо йдеться про невелику групу пілотів, які достеменно знають англійську мову»,

– сказав Ігнат.

Військовий вважає, що авіаційну термінологію можна цілком вивчити за кілька днів або тижнів.

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Ігнат наголосив, що варто дочекатися відправки українських пілотів та подивитися, як проходитиме навчання. Також речник Повітряних сил визнав, що йому хотілося б, аби воно відбувалося у самих США, а не лише в Європі, адже на базах США є більші можливості та потужності.

Нагадаємо, Україні, ймовірно, доведеться прожити ще один рік без сучасних винищувачів F-16, які могли б забезпечити ефективне протистояння російській бойовій авіації під час контрнаступу та краще захистити цивільне населення від регулярних ударів ракетами та безпілотниками, які здійснює держава-агресорка.

До слова, Україна отримає американські винищувачі F-16, проте знадобляться місяці, перш ніж ЗСУ зможуть їх застосувати на полі бою.