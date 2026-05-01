На Волині лелека провів полеглого військового в останню путь (відео)

Юлія Відміцька
На дорозі перед кортежем, який віз полеглого військового, опинився лелека
фото: скриншот tetjana1783/TikTok

Птах з’явився на дорозі під час прощання з військовим

На Волині попрощалися із військовим, мешканцем села Воротнів Миколою Андрійчуком. Коли містяни проводжали захисника в останню путь, на дорозі з’явився лелека. Цей момент потрапив на камери, а відео розчулило тисячі українців. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Підгайцівську територіальну громаду.

30 квітня на Волині поховали військового Миколу Андрійчука. «Родина пережила довгі місяці невідомості та надії. Рідні до останнього вірили, що Микола живий. Лише у квітні 2026 року, після тривалого процесу ідентифікації тіл, переданих під час обмінів, експертиза підтвердила найстрашніше», – розповіли в громаді.

фото: Підгайцівська територіальна громада/Facebook

Військовий повернувся додому «на щиті». Місцеві мешканці рідного села зустріли захисника живим коридором, схиливши коліна. Під час цього на дорозі перед кортежем опинився лелека.

Птах повільно йшов дорогою, нібито проводжаючи захисника в останню путь. Врешті він звільнив дорогу, відійшов у бік та дав кортежу поїхати далі. Після літії біля дому військового піша хода рушила до храму Різдва Пресвятої Богородиці, де відбувся похорон бійця.

Відео із цим моментом опублікували в мережі. Українці були розчулені та здивовані неочікуваній появі лелеки під час прощання із військовим:

  • «Ну як таке буває? Я дуже часто бачу лелек на похоронах, що це означає?» – запитала одна з користувачів. «Це душа загиблого прийшла попрощатися», – відповіла інша коментаторка.
фото: скриншот TikTok
  • «Птах наче теж проводить».
  • «Лелека може символізувати душу померлого, або ніби «проводжає» людину в інший світ».
фото: скриншот TikTok

Українці обговорювали в коментарях, що може означати присутність лелеки в момент прощання із захисником. Також користувачі висловлювали свої емоції та співчуття:

  • «Це неможливо дивитись Серце розривається від болю».
  • «Душу й серце розриває».
фото: скриншот TikTok
  • «Вічна пам’ять герою».
  • «Вічна і світла памʼять».

Микола Леонідович народився 1 червня 1983 року у Воротневі, він загинув у віці 41 року. У полеглого захисника залишилися дружина, батьки та старший брат. Воїн захоплювався риболовлею та багато років працював на заводі. Друзі та близькі згадують про нього, про як про світлу та добру людину. Військового поховали на кладовищі біля місцевої церкви села Воротнів.

Раніше «Главком» згадував львів’янина Григорія Подоляка, який віддав життя за свободу України.  Григорій Подоляк народився 16 вересня 1985 року у Львові. Навчався у ліцеї №21 Львівської міської ради. Згодом здобув вищу освіту у Міжрегіональній академії управління персоналом за спеціальністю «Правознавство».

