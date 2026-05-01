Трамп пригрозив вивести війська США ще з двох країн Європи

США розглядають скорочення своїх військ ще у Італії та Іспанії

Президент різко розкритикував Італію та Іспанію через їхню позицію щодо війни проти Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може розглянути виведення військ не лише з Німеччини, а й з інших європейських країн. Про це він сказав під час брифінгу в Овальному кабінеті, пише «Главком».

Журналісти запитали, чи можливе скорочення військової присутності США також в Італії та Іспанії.

«Так, ймовірно. Чому б і ні?», – відповів Трамп.

Водночас він різко розкритикував союзників по НАТО.

«Італія нам нічим не допомогла, а Іспанія поводилася жахливо – абсолютно жахливо», – заявив президент США.

Варто зауважити, що така позиція може бути пов’язана з тим, що ці країни критикували операції США на Близькому Сході та не підтримали війну проти Ірану.

Напередодні він також заявляв про можливе скорочення американської військової присутності в Німеччині.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа сформувала перелік країн НАТО, які не підтримали американську політику під час операції проти Ірану, і розглянула можливі заходи впливу на них.