Трамп пригрозив вивести війська США ще з двох країн Європи
Президент різко розкритикував Італію та Іспанію через їхню позицію щодо війни проти Ірану
Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може розглянути виведення військ не лише з Німеччини, а й з інших європейських країн. Про це він сказав під час брифінгу в Овальному кабінеті, пише «Главком».
Журналісти запитали, чи можливе скорочення військової присутності США також в Італії та Іспанії.
«Так, ймовірно. Чому б і ні?», – відповів Трамп.
Водночас він різко розкритикував союзників по НАТО.
«Італія нам нічим не допомогла, а Іспанія поводилася жахливо – абсолютно жахливо», – заявив президент США.
Варто зауважити, що така позиція може бути пов’язана з тим, що ці країни критикували операції США на Близькому Сході та не підтримали війну проти Ірану.
Напередодні він також заявляв про можливе скорочення американської військової присутності в Німеччині.
Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа сформувала перелік країн НАТО, які не підтримали американську політику під час операції проти Ірану, і розглянула можливі заходи впливу на них.
