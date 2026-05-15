Лубінець пояснив, чим особливий сьогоднішній обмін полоненими

Практично усі звільнені сьогодні військовослужбовці пробули в полоні чотири роки

Сьогодні, 15 травня, відбувся 74-й обмін полоненими між Україною та Росією. На Батьківщину повернулися військові ЗСУ, у тому числі ТрО, Нацгвардії, ДПСУ. Серед звільнених – військовослужбовці «Азову». Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує «Главком».

«Цей обмін особливий тим, що 95% повернутих сьогодні потрапили у полон у 2022 році (193 захисники з 205). Це велика частина захисників Маріуполя, зокрема «Азовсталі». Вдалося повернути також оборонця, який був засуджений у Росії та помилуваний», – пояснив омбудсмен.

💔🇺🇦 Цей обмін полоненими особливий тим, що 95% тих, хто повернувся сьогодні додому, потрапили у полон у 2022 році (193 Захисники з 205), - омбудсмен Лубінець



Це велика частина Захисників Маріуполя, зокрема “Азовсталі”.



Вдалося повернути також оборонця, який був засуджений у… pic.twitter.com/28nrg9JBsy — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 15, 2026

За даними Лубінця, багато звільнених українців повертаються із серйозними травмами, підірваним здоров’ям та важкими психологічними наслідками. Є ті захисники, яких евакуювали з «Азовсталі» пораненими. Попереду на всіх чекає реабілітація, відновлення документів і банківських карток.

Окремо щодо інших даних:

Серед звільнених представники різних родів військ: десантно-штурмових, мотопіхотних, механізованих, морської піхоти.

Додому повертаються переважно рядовий та сержантський склад, але є також офіцери та капітани.

Усі були підтверджені у полоні через Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Наймолодшому звільненому – 21 рік, найстаршому – 62 роки.

Двоє повернутих сьогодні святкують день народження: їм 40 та 36 років.

21 захисник мав або зовсім скоро матиме день народження у травні.

Серед повернутих є п'ять однофамільців.

«Особливо приємно, що обмін відбувся у Міжнародний день сімʼї – і 205 родин сьогодні возз'єднаються знову!», – додав Лубінець.

