Лубінець пояснив, чим особливий сьогоднішній обмін полоненими
Серед повернутих захисників є п'ять однофамільців
Сьогодні, 15 травня, відбувся 74-й обмін полоненими між Україною та Росією. На Батьківщину повернулися військові ЗСУ, у тому числі ТрО, Нацгвардії, ДПСУ. Серед звільнених – військовослужбовці «Азову». Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує «Главком».
«Цей обмін особливий тим, що 95% повернутих сьогодні потрапили у полон у 2022 році (193 захисники з 205). Це велика частина захисників Маріуполя, зокрема «Азовсталі». Вдалося повернути також оборонця, який був засуджений у Росії та помилуваний», – пояснив омбудсмен.
За даними Лубінця, багато звільнених українців повертаються із серйозними травмами, підірваним здоров’ям та важкими психологічними наслідками. Є ті захисники, яких евакуювали з «Азовсталі» пораненими. Попереду на всіх чекає реабілітація, відновлення документів і банківських карток.
Окремо щодо інших даних:
- Серед звільнених представники різних родів військ: десантно-штурмових, мотопіхотних, механізованих, морської піхоти.
- Додому повертаються переважно рядовий та сержантський склад, але є також офіцери та капітани.
- Усі були підтверджені у полоні через Міжнародний комітет Червоного Хреста.
- Наймолодшому звільненому – 21 рік, найстаршому – 62 роки.
- Двоє повернутих сьогодні святкують день народження: їм 40 та 36 років.
- 21 захисник мав або зовсім скоро матиме день народження у травні.
- Серед повернутих є п'ять однофамільців.
«Особливо приємно, що обмін відбувся у Міжнародний день сімʼї – і 205 родин сьогодні возз'єднаються знову!», – додав Лубінець.
