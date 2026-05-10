Чи може військовий після СЗЧ повернутися до бажаної частини: роз’яснення ТЦК

Військовослужбовці, які повертаються після самовільного залишення місця служби (СЗЧ), мають можливість потрапити до обраного підрозділу, але за певних умов. Як інформує «Главком», про це повідомив Чернівецький обласний ТЦК та СП.

Так, бійці часто цікавляться, чи можна перевестися до конкретного формування за наявності рекомендаційного листа («відношення»). У відомстві підтвердили, що це реально.

«Так, це можливо. Згідно з алгоритмом переміщення (призначення) особового складу ЗСУ, письмові згоди від бойових бригад, що потребують доукомплектування, як і раніше, приймаються і враховуються», – зазначено в дописі.

Водночас отримати таке погодження зможуть не всі. За словами представників ТЦК, вирішальним фактором є тип структури, яка видала документ. Командири батальйонів резерву не братимуть до уваги «відношення», якщо вони надані установами забезпечення.

Згідно з алгоритмом, таких військових направлятимуть виключно до пріоритетних об'єктів комплектування. Як зазначається, перевага завжди надається бойовим одиницям.

«Загальна система побудована таким чином, що першочергово поповнюється особовий склад бойової ланки», – ідеться в повідомленні.

Таким чином, за наявною інформацією, шанси на вибір конкретного місця служби мають лише ті, хто планує перехід саме до бойових бригад.

Нагадаємо, військовослужбовець і народний депутат VIII скликання Ігор Луценко назвав самовільне залишення частин (СЗЧ) найбільшою проблемою української армії.

Раніше «Главком» писав, що ситуація з ухиленням від мобілізації в Україні є критичною, 80% призовників тікають з центрів підготовки. А кількість тих, хто ухиляється, з часом може зрівнятися з чисельністю чинної армії.

«У нас скоро кількість СЗЧ буде дорівнювати нашій армії. І ці люди потім ще будуть висловлювати претензії тим, хто зараз воює», – сказав нардеп та секретар комітету з питань нацбезпеки Роман Костенко.

Парламентар наголосив, що держава не вживає достатніх заходів для повернення цих людей або створення умов, які б перешкоджали їхній втечі та стимулювали до виконання свого обов’язку.

