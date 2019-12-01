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    Суспільство

    Незвичайна присяга у Нацгвардії: 11 новобранців зробили пропозицію коханим

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    <p>Командування вважає, що позитивні емоції під час присяги тільки допоможуть бійцям краще пережити перші місяці в рядах Нацгвардії</p> - Незвичайна присяга у Нацгвардії: 11 новобранців зробили пропозицію коханим

    Командування вважає, що позитивні емоції під час присяги тільки допоможуть бійцям краще пережити перші місяці в рядах Нацгвардії

    У семи містах України церемонія відбулася за незвичним сценарієм - 11 новобранців зробили пропозицію своїм коханим на присязі й отримали відповідь «так»

    У суботу, 30 листопада, на площі Конституції біля Верховної Ради України понад 200 новобранців з трьох військових частин Північного оперативно-територіального об'єднання склали військову присягу.

    Про це повідомила пресслужба Національної гвардії.

    За словами командувача Національної гвардії Миколи Балана, присягнули на вірність українському народу  понад 1,5 тисячі військовослужбовців. «Це відбувається в різних регіонах, в 21-у населеному пункті нашої держави», - сказав він.

     Разом із солдатами строкової служби присягнули також юнаки і дівчата, які вирішили підписати контракт із Нацгвардією.

    «Майже 50% прийнятих на військову службу за контрактом складають військовослужбовці строкової військової служби. З кожного призову виявляють бажання бути прийнятими на військову службу за контрактом майже 25% військовослужбовців строкової військової служби», - зазначили в пресслужбі.

    У семи містах України церемонія відбулася за незвичним сценарієм - 11 новобранців зробили пропозицію своїм коханим на присязі й отримали відповідь «так».

    «Командування запевняє, що позитивні емоції під час присяги тільки допоможуть бійцям краще пережити перші місяці в рядах Нацгвардії. Хоча і без того на нинішнє поповнення не скаржаться», - йдеться в повідомленні.

    Київ Нацгвардія військові весілля Україна
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