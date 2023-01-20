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У Німеччині припинила роботу компанія, яка мала бути оператором «Північного потоку-2»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Німеччині припинила роботу компанія, яка мала бути оператором «Північного потоку-2»
Подальша агресія Росії проти України поставила хрест на сертифікації «Північного потоку-2»
фото ілюстративне

Сертифікація «Північного потоку-2» знову стає неможливою, навіть якщо трубопровід вдасться відремонтувати

Німецька компанія Gas for Europe GmbH, яка мала бути власником та оператором 54-кілометрової ділянки «Північного потоку-2» в Німеччині, припинила існування з 1 січня 2023 року. Про це повідомив німецький портал t-online.

Gas for Europe була заснована на початку 2022 року швейцарською компанією Nord Stream 2 AG в межах процесу сертифікації газопроводу на території Німеччини. Головний офіс Gas for Europe GmbH розташовувався в місті Шверін на півночі країни.

Зазначається, що подальша агресія Росії проти України поставила хрест на сертифікації «Північного потоку-2», і Gas for Europe стала непотрібною.

Ліквідація Gas for Europe означає, що сертифікація «Північного потоку-2» знову стає неможливою, навіть якщо трубопровід вдасться відремонтувати після вересневих вибухів, відносини з Росією знову покращаться, а федеральний уряд змінить своє негативне ставлення до проєкту.

«Північний потік-2», що прокладений на дні Балтійського моря, мав доставляти російський газ до Німеччини. Однак у лютому 2022 року уряд Німеччини призупинив процес його сертифікації, а США наклали санкції на Nord Stream 2 AG незадовго до російського вторгнення в Україну. Це унеможливило будь-які операції з компанією та призвело до труднощів з оплатою.

Нагадаємо, у вересні 2022 року на трасі газопроводів «Північний потік» сталися вибухи, після чого три з чотирьох ниток трубопроводу стали непридатними для експлуатації. Одна нитка «Північного потоку-2», за російською інформацією, залишилась у робочому стані, хоча у Європі в цьому сумніваються.

Перед цим під час саміту Кримської платформи в Україні Анджей Дуда закликав ліківдувати «Північний потік-2».

Теги: Північний потік Німеччина росія газ

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