CNN: США та Німеччина досі дискутують щодо передачі танків Україні

Зустріч очільників міноборони двох країн пройшла напередодні засідання «Рамштайну»

Голова Пентагону Ллойд Остін та новопризначений міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не змогли домовитися щодо передачі Україні танків Leopard 2. Про це повідомляє CNN.

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Як зазначається, зустріч очільників міноборони двох країн пройшла напередодні засідання «Рамштайну», яке відбудеться сьогодні в Німеччині й присвячене наданню військової підтримки Україні.

«Офіційні особи США, знайомі з ситуацією, повідомили, що питання танків ще не вирішене перед зустріччю в п’ятницю, і «було б дивно, якби Німеччина передумала, попри тиск Ллойда Остіна», – пише CNN, посилаючись на власні джерела.

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Хоча, як повідомило неназване джерело, перед зустріччю Остіна з Пісторіусом у Вашингтоні були «дуже оптимістичні та впевнені, що досягнуть прогресу» в питанні передачі танків.

Нагадаємо, новопризначений міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляє, що постачання німецьких танків в Україну не залежить від одночасного постачання танків зі США. Раніше повідомлялось, що більшість фракцій німецького Бундестагу не підтримали пропозицію консерваторів ХДС/ХСС винести на голосування питання про надання Україні бойових танків Leopard 1 та Leopard 2.