Головна Світ Політика
search button user button menu button

Як приборкати Орбана? Зеленський розказав, що зріє в ЄС

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Як приборкати Орбана? Зеленський розказав, що зріє в ЄС
Угорщина виступає проти членства України в ЄС через занепокоєння щодо угорської меншини в Україні
фото: press-centr.com

За даними українського президента, позиція «троянського коня» Орбана спонукає членів ЄС до зміни правил ухвалення внутрішніх рішень

Український президент Володимир Зеленський поділився своїм баченням ситуації з Угорщиною та її впливом на Європейський Союз, а також можливими шляхами розв'язання цієї проблеми. Про це президент розповів на закритій зустрічі, де був присутній «Главком».

«Є кілька виходів з цієї ситуації. Це зміна правил. Зміна правил проговорюється в кулуарах Європейського Союзу, коли більшість ухвалює рішення. До цього треба йти. «Наприклад, нещодавно я зустрічався з премʼєр-міністром Нідерландів. Це одна з найважливіших тем, про яку ми говорили», – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що європейці, як правило, консервативні щодо змін правил, але вважає, що це було б правильним рішенням на майбутнє. «Це не тільки нас стосується, буде багато різних питань і викликів, але на майбутнє це було б правильне рішення. Але це, на мій погляд», – підкреслив він.

Другим варіантом, на думку президента, є те, щоб партнери ЄС використовували інші важелі впливу на позицію прем'єр-міністра Угорщини. «По-іншому поки що ніяк», – зазначив Зеленський.

Глава української держави також додав, що разом з Європейським Союзом Україна має намір завершити роботу над шістьма кластерами до кінця цього року.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти приєднання Угорщини до єврозони, де діє валюта євро, ризиком для країни. Політик переконаний, що Євросоюз перебуває у кризі та може розпастися без серйозних реформ. Водночас премʼєр-міністр Угорщини оголосив, що «зробить все», щоб завадити Україні вступити до Європейського Союзу. 

Також стало відомо, що угорські агенти роками займалися шпигунською діяльністю в Брюсселі. Ба більше вони навіть намагалися вербувати європейських чиновників. 

Зауважимо, що Нідерланди висловили свою незгоду з прискоренням процесу вступу України до Європейського Союзу та наполягають на необхідності дотримання принципу одностайності при ухваленні рішень. Нагадаємо, Україна та Європейський Союз завершили скринінг українського законодавства для переговорів про вступ до Євросоюзу.

Як відомо, єврокомісарка з розширення Марта Кос заявила, що Європейський Союз готовий відкрити перший переговорний кластер з Україною, проте для цього необхідна підтримка всіх 27 країн-членів ЄС. Однак Угорщина виступає проти членства України в ЄС через занепокоєння щодо угорської меншини в Україні, що є однією з причин блокування переговорів.

До слова, Європейська комісія привітала план глави Євроради Антоніу Кошти, за яким можна буде обійти вето Угорщини та продовжити процес вступу України та Молдови до ЄС. За пропозицією Кошти, кваліфікована більшість країн проголосує за відкриття переговорних кластерів про вступ для України та Молдови. Чинні правила вимагають, щоб усі 27 країн-членів ЄС погодились на кожному етапі вступу.

Читайте також:

Теги: Європейський Союз Угорщина Володимир Зеленський Віктор Орбан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Молдова, лідер партії PAS Ігор Гросу (у центрі) та прем'єр-міністр Дорін Речан (праворуч) на мітингу партії у Кишиневі, 26 вересня 2025 року
Молдова обрала Євросоюз, а не Москву. Що це означає для України
29 вересня, 17:25
Німеччина закликає до покращення протиповітряної оборони НАТО
Німеччина закликала НАТО збивати російські дрони над Україною
12 вересня, 12:39
Рютте заявив, що НАТО розпочинає операцію «Східний вартовий»
Операція НАТО «Східний вартовий», резолюція ООН щодо Палестини. Головне за 12 вересня
12 вересня, 21:20
Остаточний розмір допомоги буде визначено після оцінки Міжнародного валютного фонду
ЄС готує для України «репараційний кредит» на понад 100 млрд євро
25 вересня, 06:51
Російські активи Дерипаски можуть піти на відшкодування збитків Raiffeisen
Російські активи Дерипаски підуть на відшкодування Raiffeisen
3 жовтня, 12:39
Володимир Зеленський і Карін Келлер-Зуттер обговорили співпрацю, пов’язану з реалізацією великого культурного проєкту
Зеленський у Нью-Йорку заявив про готовність до зустрічі з російською стороною
23 вересня, 19:56
Якщо Росія спробує влаштувати блекаут у столиці України, така ж доля спіткає і Москву, каже президент
Блекаут у Москві: Зеленський попередив Росію про удари у відповідь
27 вересня, 16:34
Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами
Зеленський назвав фактор, який може змінити владу в Росії
27 вересня, 18:49
Зеленський: Я очікую й більш детальну, більш ґрунтовну роботу наших урядовців із нашими людьми
Ліквідація наслідків російських ударів. Президент заслухав доповідь Клименка
7 жовтня, 20:38

Політика

Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших у РФ заводів із переробки газу
Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших у РФ заводів із переробки газу
Очільниця Місії України при НАТО пояснила роль Tomahawk для України
Очільниця Місії України при НАТО пояснила роль Tomahawk для України
Зеленський пояснив природу українофобії Орбана
Зеленський пояснив природу українофобії Орбана
Паливна криза у Росії. Зеленський назвав країни, які рятують Путіна
Паливна криза у Росії. Зеленський назвав країни, які рятують Путіна
Як приборкати Орбана? Зеленський розказав, що зріє в ЄС
Як приборкати Орбана? Зеленський розказав, що зріє в ЄС
«Інформація від Служби зовнішньої розвідки». Зеленський розказав, як Путін змінив ставлення до себе Білого дому
«Інформація від Служби зовнішньої розвідки». Зеленський розказав, як Путін змінив ставлення до себе Білого дому

Новини

В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua