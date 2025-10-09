Як приборкати Орбана? Зеленський розказав, що зріє в ЄС

Угорщина виступає проти членства України в ЄС через занепокоєння щодо угорської меншини в Україні

За даними українського президента, позиція «троянського коня» Орбана спонукає членів ЄС до зміни правил ухвалення внутрішніх рішень

Український президент Володимир Зеленський поділився своїм баченням ситуації з Угорщиною та її впливом на Європейський Союз, а також можливими шляхами розв'язання цієї проблеми. Про це президент розповів на закритій зустрічі, де був присутній «Главком».

«Є кілька виходів з цієї ситуації. Це зміна правил. Зміна правил проговорюється в кулуарах Європейського Союзу, коли більшість ухвалює рішення. До цього треба йти. «Наприклад, нещодавно я зустрічався з премʼєр-міністром Нідерландів. Це одна з найважливіших тем, про яку ми говорили», – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що європейці, як правило, консервативні щодо змін правил, але вважає, що це було б правильним рішенням на майбутнє. «Це не тільки нас стосується, буде багато різних питань і викликів, але на майбутнє це було б правильне рішення. Але це, на мій погляд», – підкреслив він.

Другим варіантом, на думку президента, є те, щоб партнери ЄС використовували інші важелі впливу на позицію прем'єр-міністра Угорщини. «По-іншому поки що ніяк», – зазначив Зеленський.

Глава української держави також додав, що разом з Європейським Союзом Україна має намір завершити роботу над шістьма кластерами до кінця цього року.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти приєднання Угорщини до єврозони, де діє валюта євро, ризиком для країни. Політик переконаний, що Євросоюз перебуває у кризі та може розпастися без серйозних реформ. Водночас премʼєр-міністр Угорщини оголосив, що «зробить все», щоб завадити Україні вступити до Європейського Союзу.

Також стало відомо, що угорські агенти роками займалися шпигунською діяльністю в Брюсселі. Ба більше вони навіть намагалися вербувати європейських чиновників.

Зауважимо, що Нідерланди висловили свою незгоду з прискоренням процесу вступу України до Європейського Союзу та наполягають на необхідності дотримання принципу одностайності при ухваленні рішень. Нагадаємо, Україна та Європейський Союз завершили скринінг українського законодавства для переговорів про вступ до Євросоюзу.

Як відомо, єврокомісарка з розширення Марта Кос заявила, що Європейський Союз готовий відкрити перший переговорний кластер з Україною, проте для цього необхідна підтримка всіх 27 країн-членів ЄС. Однак Угорщина виступає проти членства України в ЄС через занепокоєння щодо угорської меншини в Україні, що є однією з причин блокування переговорів.

До слова, Європейська комісія привітала план глави Євроради Антоніу Кошти, за яким можна буде обійти вето Угорщини та продовжити процес вступу України та Молдови до ЄС. За пропозицією Кошти, кваліфікована більшість країн проголосує за відкриття переговорних кластерів про вступ для України та Молдови. Чинні правила вимагають, щоб усі 27 країн-членів ЄС погодились на кожному етапі вступу.