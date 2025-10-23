Головна Світ Політика
ЄС фінансово підтримуватиме Україну: президент назвав строки

ЄС фінансово підтримуватиме Україну: президент назвав строки
Зеленський зробив заяву про допомогу Україні від ЄС
Зеленський підкреслив, що важливою темою перемовин у Брюсселі стало посилення української ППО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Євросоюз фінансуватиме Україну протягом 2026-2027 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресконференцію глави держави у Брюсселі.

«Гроші – це дуже важливий сигнал і важливий тиск від ЄС. І ми вдячні за сьогоднішній сигнал, що Європейський Союз буде підтримувати фінансово Україну в 2026-2027 роках. Дякуємо за це», – наголосив Зеленський.

Зокрема, президент підкреслив, що важливою темою перемовин у Брюсселі стало посилення української ППО.

Нагадаємо, Зеленський провів зустріч із президентом Євроради Антоніу Коштою перед засіданням Європейської ради у Брюсселі. Метою зустрічі була координація позицій України та Європейського Союзу. Глава держави висловив вдячність ЄС за затвердження 19-го пакету санкцій проти Росії, назвавши це «дуже важливим рішенням».

До слова, Зеленський під час участі в засіданні Європейської ради закликав лідерів країн ЄС підтримати Україну в наданні далекобійної зброї та постачанні систем ППО, ухвалити рішення щодо використання заморожених російських активів, забезпечити реалізацію ініціатив PURL і SAFE, а також знайти спосіб розблокувати переговорний процес щодо вступу у Євросоюз.

 

