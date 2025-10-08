Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Уряд зафіксував ціну на газ, Зеленський погодив нові операції СБУ. Головне за 8 жовтня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Уряд зафіксував ціну на газ, Зеленський погодив нові операції СБУ. Головне за 8 жовтня
Кабмін зафіксував ціну на газ до кінця опалювального сезону
фото: glavcom.ua

Кабмін схвалив план проходження зими

ЄС зробив крок до повної відмови від російської нафти та газу, росіяни вдруге за добу атакували збагачувальну фабрику ДТЕК, уряд зафіксував ціну на газ до кінця опалювального сезону. «Главком» склав добірку новин 8 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

ЄС зробив крок до повної відмови від російської нафти та газу

Сьогодні, 8 жовтня, посли країн Європейського Союзу домовилися просуватися вперед з планом блоку щодо припинення імпорту російської нафти і газу до 2028 року, подолавши першу політичну перешкоду для закону перед голосуванням урядів. 

ЄС веде переговори щодо законодавчих пропозицій про поступове припинення імпорту російської нафти і газу до січня 2028 року, намагаючись позбавити Кремль доходів для фінансування війни в Україні.

Росіяни вдруге за добу атакували збагачувальну фабрику ДТЕК

Російська терористична армія вдарила по фабриці ДТЕК, де збагачується вугілля для теплових електростанцій. «Росія атакувала нашу фабрику на Донеччині, де збагачується вугілля для теплових електростанцій. Під час удару чергові працівники були в укритті – ніхто не постраждав», – йдеться у повідомленні компанії.

Уряд зафіксував ціну на газ до кінця опалювального сезону

У середу, 8 жовтня, Кабмін зафіксував ціну на газ до кінця опалювального сезону – 31 березня 2026 року. 

Також 8 жовтня уряд схвалив план проходження зими. «Він передбачає захист енергообʼєктів, забезпечення резерву обладнання і матеріалів, план швидкої реакції. В областях постійно працюватимуть антикризові штаби для запобігання блекаутів. Це допоможе злагоджено діяти для упередження та швидкої ліквідації наслідків ворожих обстрілів», – пояснила прем'єрка.

Зеленський погодив нові операції СБУ

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівником Служби безпеки України Василем Малюком, на якій детально обговорили бойову роботу служби. Глава держави відзначив суттєве зростання ефективності операцій СБУ, особливо щодо далекобійних ударів та знищення російської живої сили.

Обшуки в Почаївській лаврі на Тернопільщині

У середу, 8 жовтня, на території Почаївської лаври на Тернопільщині пройшли обшуки. Поліція разом з СБУ шукали документи про обставини незаконного привласнення УПЦ МП будівлі храму, який є пам’яткою архітектури.

Теги: Почаївська лавра опалювальний сезон війна Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аналітики вважають, що «Валдай» давно перетворився на політичний театр Путіна
Валдайська двіжуха Путіна, або До іменин диктатора
Вчора, 10:15
Президент США Дональд Трамп
Путін зазіхнув на країни НАТО. Чи прокинеться нарешті Трамп?
10 вересня, 11:04
Медведєв висловився щодо заморожених російських активів в іноземних країнах
РФ пригрозила війною країнам НАТО
15 вересня, 11:23
2-14 вересня КМІС провів власне всеукраїнське опитування громадської думки
Скільки українців готові безкінечно терпіти війну? Результати свіжого опитування
16 вересня, 16:02
Глава держави обговорив потреби з командирами 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади
Зеленський анонсував зміни підходів до служби за контрактом
18 вересня, 17:06
Україна представить в ООН резолюцію, яка засуджує викрадення та депортацію українських дітей
Зеленський провів зустріч із конгресменами США: обговорили злочини Росії та допомогу Україні
25 вересня, 14:37
Влада закликає місцевих мешканців виїжджати
У Куп'янську триває «зачистка» від ворога, місто закрите для всіх, крім військових
28 вересня, 14:45
ХАМАС заявив, що передасть управління палестинській технократичній владі за підтримки арабів
Війна в Газі: наскільки близько вона до завершення? Версія Reuters
5 жовтня, 14:00
Президент нагородив орденами посадовців оборонних відомств Норвегії та Нідерландів
Президент нагородив орденами посадовців оборонних відомств Норвегії та Нідерландів
6 жовтня, 20:33

Події в Україні

Уряд зафіксував ціну на газ, Зеленський погодив нові операції СБУ. Головне за 8 жовтня
Уряд зафіксував ціну на газ, Зеленський погодив нові операції СБУ. Головне за 8 жовтня
Добропільська операція: Зеленський повідомив нові подробиці
Добропільська операція: Зеленський повідомив нові подробиці
Затримки понад шість годин: оновлено інформацію про рух поїздів після обстрілів
Затримки понад шість годин: оновлено інформацію про рух поїздів після обстрілів
Черкаси: у черзі на ВЛК помер військовозобов’язаний
Черкаси: у черзі на ВЛК помер військовозобов’язаний
Росіяни вдруге за добу атакували збагачувальну фабрику ДТЕК
Росіяни вдруге за добу атакували збагачувальну фабрику ДТЕК
РФ вдарила дроном по житловому будинку у Сумах
РФ вдарила дроном по житловому будинку у Сумах

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
Вчора, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua