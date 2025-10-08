Уряд зафіксував ціну на газ, Зеленський погодив нові операції СБУ. Головне за 8 жовтня

Кабмін схвалив план проходження зими

ЄС зробив крок до повної відмови від російської нафти та газу, росіяни вдруге за добу атакували збагачувальну фабрику ДТЕК, уряд зафіксував ціну на газ до кінця опалювального сезону. «Главком» склав добірку новин 8 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

ЄС зробив крок до повної відмови від російської нафти та газу

Сьогодні, 8 жовтня, посли країн Європейського Союзу домовилися просуватися вперед з планом блоку щодо припинення імпорту російської нафти і газу до 2028 року, подолавши першу політичну перешкоду для закону перед голосуванням урядів.

ЄС веде переговори щодо законодавчих пропозицій про поступове припинення імпорту російської нафти і газу до січня 2028 року, намагаючись позбавити Кремль доходів для фінансування війни в Україні.

Росіяни вдруге за добу атакували збагачувальну фабрику ДТЕК

Російська терористична армія вдарила по фабриці ДТЕК, де збагачується вугілля для теплових електростанцій. «Росія атакувала нашу фабрику на Донеччині, де збагачується вугілля для теплових електростанцій. Під час удару чергові працівники були в укритті – ніхто не постраждав», – йдеться у повідомленні компанії.

Уряд зафіксував ціну на газ до кінця опалювального сезону

У середу, 8 жовтня, Кабмін зафіксував ціну на газ до кінця опалювального сезону – 31 березня 2026 року.

Також 8 жовтня уряд схвалив план проходження зими. «Він передбачає захист енергообʼєктів, забезпечення резерву обладнання і матеріалів, план швидкої реакції. В областях постійно працюватимуть антикризові штаби для запобігання блекаутів. Це допоможе злагоджено діяти для упередження та швидкої ліквідації наслідків ворожих обстрілів», – пояснила прем'єрка.

Зеленський погодив нові операції СБУ

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівником Служби безпеки України Василем Малюком, на якій детально обговорили бойову роботу служби. Глава держави відзначив суттєве зростання ефективності операцій СБУ, особливо щодо далекобійних ударів та знищення російської живої сили.

Обшуки в Почаївській лаврі на Тернопільщині

У середу, 8 жовтня, на території Почаївської лаври на Тернопільщині пройшли обшуки. Поліція разом з СБУ шукали документи про обставини незаконного привласнення УПЦ МП будівлі храму, який є пам’яткою архітектури.