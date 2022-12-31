Новорічне «вітання» від РФ: У багатьох українських регіонах оголошено повітряну тривогу

Росія продовжує тероризувати мирні українські міста у новорічну ніч

У багатьох областях України оголошено повітряну тривогу через можливий обстріл ворожими ракетами та дронами.

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Під час повітряної тривоги усім жителям необхідно пройти в укриття.

Станом на 23:25 мапа повітряних тривог України виглядає наступним чином:

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Раніше Віталій Кім попередив про новий обстріл Миколаєва російською окупаційною армією під час бою курантів у Кремлі.

Як відомо, окупанти влаштували українцям терор на Новий рік – 31 грудня російські терористи ракетами атакували територію України. Противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування.

У Миколаєві одразу після прильоту внаслідок влучання зайнялась пожежа. «Шестеро поранених, троє госпіталізовано, трьом – на місці надано допомогу», – уточнив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.