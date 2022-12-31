Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Новорічне «вітання» від РФ: У багатьох українських регіонах оголошено повітряну тривогу

Юрій Лящук
glavcom.ua
Новорічне «вітання» від РФ: У багатьох українських регіонах оголошено повітряну тривогу
Українські міста під загрозою обстрілів
фото ілюстративне

Росія продовжує тероризувати мирні українські міста у новорічну ніч

У багатьох областях України оголошено повітряну тривогу через можливий обстріл ворожими ракетами та дронами.

Під час повітряної тривоги усім жителям необхідно пройти в укриття.

Станом на 23:25 мапа повітряних тривог України виглядає наступним чином:

Новорічне «вітання» від РФ: У багатьох українських регіонах оголошено повітряну тривогу фото 1

Раніше Віталій Кім попередив про новий обстріл Миколаєва російською окупаційною армією під час бою курантів у Кремлі. 

Як відомо, окупанти влаштували українцям терор на Новий рік – 31 грудня російські терористи ракетами атакували територію України. Противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування. 

У Миколаєві одразу після прильоту внаслідок влучання зайнялась пожежа. «Шестеро поранених, троє госпіталізовано, трьом – на місці надано допомогу», – уточнив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Читайте також: «Сьогодні лише одне бажання»: Зеленський привітав українців з прийдешнім Новим роком
Теги: росія війна обстріл Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Посол Брінк: Російські ракетні обстріли лише посилюють рішучість США
Посол Брінк: Російські ракетні обстріли лише посилюють рішучість США
Сьогодні, 20:07
Внаслідок російського обстрілу на Херсонщині постраждали діти
Окупанти обстріляли Херсонщину: поранено двох дітей
Сьогодні, 20:21
Кім попередив про новий обстріл у новорічну ніч
Кім попередив про новий обстріл у новорічну ніч
Сьогодні, 21:13

Суспільство

Новорічне «вітання» від РФ: У багатьох українських регіонах оголошено повітряну тривогу
Новорічне «вітання» від РФ: У багатьох українських регіонах оголошено повітряну тривогу
У Києві та області скасовано екстрені відключення світла
У Києві та області скасовано екстрені відключення світла
«Укрзалізниця» попередила про затримку руху двох поїздів
«Укрзалізниця» попередила про затримку руху двох поїздів
Кличко передав «новорічне привітання» Путіну
Кличко передав «новорічне привітання» Путіну
Французька компанія привітала окупантів та передала їм на передову консерви
Французька компанія привітала окупантів та передала їм на передову консерви
Новорічна погода в Карпатах: фото засніженої гори Піп Іван
Новорічна погода в Карпатах: фото засніженої гори Піп Іван

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Кличко повідомив про влучання у трьох районах столиці
20K
У столиці лунають сильні вибухи, Кличко попередив про небезпеку
15K
У Києві чутно вибухи, на підльоті до столиці знищено ракету
14K
Новорічний терор окупантів: Залужний повідомив, скільки ракет вдалося збити
13K
Ракетна атака Києва: з’явилися жахливі кадри з Протасового Яру
12K
31 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

ЗСУ ліквідували понад 300 окупантів під Каховкою та на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:06
Російська еліта з жахом спостерігає за діями Путіна – The Washington Post
Вчора, 14:43
Обстріли Сумщини: зафіксовано майже 100 прильотів
Вчора, 11:46
Олланд про Мінські домовленості: дали час зміцнити українську армію і стримували окупацію Донбасу
Вчора, 11:28
ЗСУ знищили ракетний комплекс і склад боєприпасів окупантів – Генштаб
Вчора, 07:10
Київ під обстрілами «дронів-камікадзе»: жителі чують звуки вибухів (відео)
Вчора, 02:38

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту