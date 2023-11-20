Один із пунків пропуску на кордоні призупинив роботу
Наскільки призупинено роботу пункту пропуску поки невідомо
У пункті пропуску «Шегині» (на кордоні з Польщею) тимчасово призупинено пропускні операції. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
«Через відсутність електропостачання в пункті пропуску «Медика» (Республіка Польща) пропуск осіб та транспортних засобів на виїзд з України суміжною стороною тимчасово призупинено», – йдеться в повідомленні.
Громадян просять врахувати цю інформацію під час перетинання кордону.
Нагадаємо, тим часом польські перевізники продовжують блокувати кордон із Україною на трьох напрямках.
У чергах на території Польщі в напрямку України перебуває близько 2 900 вантажних транспортних засобів. Найбільше, це навпроти пункту Краківець – 1 200, навпроти Ягодина – 1 100 і навпроти Рави Руської – близько 600
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