Один із пунків пропуску на кордоні призупинив роботу

Пункт пропуску не працює через відсутність електропостачання

Наскільки призупинено роботу пункту пропуску поки невідомо

У пункті пропуску «Шегині» (на кордоні з Польщею) тимчасово призупинено пропускні операції. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

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«Через відсутність електропостачання в пункті пропуску «Медика» (Республіка Польща) пропуск осіб та транспортних засобів на виїзд з України суміжною стороною тимчасово призупинено», – йдеться в повідомленні.

Громадян просять врахувати цю інформацію під час перетинання кордону.

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Нагадаємо, тим часом польські перевізники продовжують блокувати кордон із Україною на трьох напрямках.

У чергах на території Польщі в напрямку України перебуває близько 2 900 вантажних транспортних засобів. Найбільше, це навпроти пункту Краківець – 1 200, навпроти Ягодина – 1 100 і навпроти Рави Руської – близько 600