Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Один із пунків пропуску на кордоні призупинив роботу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Один із пунків пропуску на кордоні призупинив роботу
Пункт пропуску не працює через відсутність електропостачання
фото ілюстративне

Наскільки призупинено роботу пункту пропуску поки невідомо

У пункті пропуску «Шегині» (на кордоні з Польщею) тимчасово призупинено пропускні операції. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

«Через відсутність електропостачання в пункті пропуску «Медика» (Республіка Польща) пропуск осіб та транспортних засобів на виїзд з України суміжною стороною тимчасово призупинено», – йдеться в повідомленні.

Громадян просять врахувати цю інформацію під час перетинання кордону.

Нагадаємо, тим часом польські перевізники продовжують блокувати кордон із Україною на трьох напрямках.

У чергах на території Польщі в напрямку України перебуває близько 2 900 вантажних транспортних засобів. Найбільше, це навпроти пункту Краківець – 1 200, навпроти Ягодина – 1 100 і навпроти Рави Руської – близько 600

Теги: Польща кордон Україна Держприкордонслужба

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Учасники акції, яка проводиться на території Польщі, пропускають по кілька вантажівок на годину як на виїзд з Польщі, так і на в'їзд
Страйк польських перевізників: яка ситуація на кордоні
Сьогодні, 10:11
Українські захисники постійно працюють над укріпленням та облаштуванням додаткових позицій на кордоні
Прикордонники показали, який вигляд зараз має кордон із Білоруссю (відео)
Сьогодні, 09:12
У черзі на кордоні тисячі вантажівок
Польські протестувальники на кордоні блокують гуманітарні та небезпечні вантажі
Сьогодні, 06:55

Суспільство

Один із пунків пропуску на кордоні призупинив роботу
Один із пунків пропуску на кордоні призупинив роботу
Страйк польських перевізників: яка ситуація на кордоні
Страйк польських перевізників: яка ситуація на кордоні
Від вчителя та футбольного тренера до військового. Згадаймо Сергія Чмиря
Від вчителя та футбольного тренера до військового. Згадаймо Сергія Чмиря
Росія оголосила в розшук співачку Джамалу
Росія оголосила в розшук співачку Джамалу
Неймовірна історія порятунку: волонтери під обстрілами евакуювали з Авдіївки двох коней
Неймовірна історія порятунку: волонтери під обстрілами евакуювали з Авдіївки двох коней
«Росіяни гірші за нацистів»: швейцарське видання дізналося, як змінився світогляд українських шахтарів під час війни
«Росіяни гірші за нацистів»: швейцарське видання дізналося, як змінився світогляд українських шахтарів під час війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Біля берегів Туреччини навпіл розірвало корабель, що йшов з України
44K
На шостий день перебування в СІЗО Дубінський вийшов на зв'язок
39K
Екскомандир «Айдару» пояснив, що зірвало наступ ЗСУ на лівий берег Херсонщини
37K
Мобілізацію продовжено: хто вже у грудні може отримати повістку
35K
Коли Фаріон боролася за мову, де були ви?
14K
Влада розкрила деталі смертельної ДТП з українцями в Польщі

Новини

Шурма розповів про заплановану реформу Бюро економічної безпеки
Сьогодні, 10:17
Окупанти припинили атаки на двох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Новий командувач Медичних сил ЗСУ, вибух гранати у Києві: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Сніг, подекуди дощ: прогноз погоди на 20 листопада
Сьогодні, 04:42
20 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15
Чергова атака дронів на Україну, пожежа в Росії: головне за ніч
Вчора, 06:24

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту