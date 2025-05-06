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Бессент пояснив, як США використають угоду про копалини для впливу на Росію

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Бессент пояснив, як США використають угоду про копалини для впливу на Росію
Бессент: Це справжнє партнерство – 50 на 50
фото: Цензор.нет

За словами Бессента, ініціатором підписання угоди виступив особисто Дональд Трамп

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає нещодавно укладену угоду з Україною щодо корисних копалин як частину ширшої стратегії впливу на Росію в межах можливих мирних перемовин. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент під час виступу на конференції в Інституті Мілкена у Каліфорнії, повідомляє «Главком».

Як пояснив Бессент, ініціатором підписання угоди виступив особисто Дональд Трамп. За його задумом, документ має одразу кілька стратегічних цілей.

«Президент Трамп вважає, що ця угода надає йому додаткові інструменти тиску на Кремль, коли настане момент для звернення до них. Її меседж полягає в тому, що США залишаються в Україні і не мають наміру йти», – зазначив міністр.

Водночас, угода покликана поглибити економічне та інвестиційне співробітництво між двома країнами. Бессент охарактеризував її як «історичну».

«Це справжнє партнерство – 50 на 50. Ми не діємо за китайським сценарієм, коли одна сторона просто забирає всі ресурси. Ідея в тому, щоб створити взаємовигідну модель економічного співробітництва, яка також буде частиною системи безпекових гарантій», – додав Бессент.

Нагадаємо, український уряд підписав «угоду про надра» зі США, яку держсекретар США Марко Рубіо назвав «важливим кроком до припинення війни». Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що підписана з Україною угода є повноцінним економічним партнерством і дасть змогу президенту Дональду Трампу вести переговори з Росією на міцнішій основі.

Угода передбачає, що США та Україна створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в українську державу. 

Як зазначив Зеленський, укладання угоди є першим результатом його розмови з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані.

До слова, до процесу розробки «угоди про надра» Україна та США не залучали європейські компанії.

Теги: США Дональд Трамп корисні копалини

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