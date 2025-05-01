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Трамп визнав, що через підвищення мит в Америці постраждають… діти – Axios

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Трамп визнав, що через підвищення мит в Америці постраждають… діти – Axios
Генеральний директор «Асоціації іграшок» заявив, що індустрія стикається з «замороженим ланцюгом постачання, який ставить Різдво під загрозу»
колаж: glavcom.ua

Трамп про дефіцит іграшок: «Можливо, у дітей буде дві ляльки замість тридцяти, і, можливо, ці дві ляльки коштуватимуть на пару доларів дорожче»

Американські рітейлери дедалі більше занепокоєні тим, що торгова війна президента США Дональда Трампа та зростаюча нестабільність призведуть до порожніх полиць і підвищення цін, оскільки імпорт з Китаю фактично зупиняється. Про це повідомляє Axios, передає «Главком».

Так, генеральні директори Walmart, Target та Home Depot минулого тижня на приватній зустрічі попередили Трампа про ймовірні перебої з поставками товарів і стрибки цін.

Президент Трамп, визнав, що нестача іграшок є можливою, оскільки його підвищення тарифів впливає на економіку: «Хтось сказав: «О, полиці будуть порожніми». Ну, можливо, у дітей буде дві ляльки замість тридцяти, і, можливо, ці дві ляльки коштуватимуть на пару доларів дорожче».

Його заява пролунала на тлі зростаючого занепокоєння, що сезон святкових покупок 2025 року буде суттєво порушений.

Генеральний директор Toy Association Ґреґ Ехерн цього тижня заявив газеті New York Times, що індустрія стикається з «замороженим ланцюгом постачання, який ставить Різдво під загрозу».

«Якщо ми не почнемо виробництво найближчим часом, дуже ймовірно, що цього святкового сезону виникне дефіцит іграшок», – сказав Ехерн.

Нагадаємо, економіка США скоротилася в першому кварталі, обтяжена потоком товарів, імпортованих підприємствами, які прагнули уникнути вищих витрат. Така ситуація в США склалась на фоні хаотичної тарифної політики президента Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Валовий внутрішній продукт знизився на 0,3% у річному обчисленні в минулому кварталі, повідомило Бюро економічного аналізу Міністерства торгівлі у своїй попередній оцінці ВВП за перший квартал.

До слова, Китай заслужив торгове мито у розмірі 145%. Про це в інтерв'ю телекомпанії ABC, присвяченому першим 100 дням його другого президентського терміну, заявив голова Білого дому Дональд Трамп.

Як відомо, колишній директор Національної економічної ради Гері Кон під час першого президентства Дональда Трампа у США заявив, що наслідки запроваджених тарифів почнуть відчуватися по всій країні вже наприкінці травня. 

За словами Кона, прогнозований термін пов'язаний із часом, необхідним для доставки і розподілу товарів. Він наголосив, що найбільший удар від тарифів припаде на малозабезпечені верстви населення, оскільки вони витрачають «100% свого доходу на споживчі товари», тоді як заможніші громадяни «заощаджують більшу частку своїх заробітків».

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Теги: Дональд Трамп

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