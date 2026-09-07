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У Хмельницькому подорожчала оренда квартир: які ціни у вересні

Кароліна Терещенко
glavcom.ua
Кароліна Терещенко
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У Хмельницькому подорожчала оренда квартир: які ціни у вересні
Орендувати житло восени у Хмельницькому стало дорожче
колаж: glavcom.ua

Рієлторка розповіла, скільки коштує житло та коли ціни можуть знизитися

На початку осені оренда квартир у Хмельницькому подорожчала. Найбільше це помітно у сегменті недорогого житла: перед початком навчального року до міста повернулися студенти. Через це доступних варіантів стало менше, а власники підняли ціни.

«Главком» розбирався, скільки зараз коштує оренда квартир у Хмельницькому та чи варто очікувати зниження цін найближчими місяцями.

Ціни зросли на 15-20%

Голова Хмельницького відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Наталія Гладиш розповіла «Главкому», що загалом ціни на оренду у Хмельницькому залишаються приблизно на рівні 2025 року. Однак наприкінці літа вони дещо зросли через сезонний попит.

«Серпень – сезон студентів, тому, як і в інших містах, пропозицій бюджетного житла немає. Вартість оренди трохи збільшилася – на 15-20%», – говорить Гладиш.

За її словами, ще в червні на ринку було значно більше квартир. Тепер бюджетних пропозицій поменшало, оскільки саме їх найактивніше шукають студенти та люди, які переїжджають до міста.

Зараз, за оцінкою рієлторки, оренда однокімнатної квартири коштує приблизно 7-10 тис. грн на місяць. Якщо це новобудова, ціна вже становить близько 12-18 тис. грн.

Двокімнатні квартири можна знайти за 10-14 тис. грн, а житло у нових будинках коштує приблизно 14-20 тис. грн.

При цьому ціни можуть суттєво відрізнятися навіть у межах одного сегмента. «Вартість оренди залежить від локації, віку будинку, стану квартири та наповнення, тому ці ціни досить відносні», – пояснює Гладиш.

Що показує статистика

Дані ЛУН показують, що за останній рік оренда квартир у Хмельницькому помітно подорожчала. Водночас ціни суттєво відрізняються залежно від кількості кімнат та самої квартири.

Однокімантні квартири

У вересні медіанна вартість оренди однокімнатної квартири у Хмельницькому становить 15 тис. грн на місяць. Рік тому «однушка» коштувала 11 тис. грн, тобто за рік оренда подорожчала на 36,6%.

Найбільше оголошень на сайті ЛУН зараз припадає на діапазон 15-16 тис. грн – таких квартир близько 34. Для порівняння, за 12-13 тис. грн пропонують 14 квартир.

Двокімнатні квартири

Медіанна ціна оренди двокімнатної квартири у вересні становить 16,5 тис. грн на місяць. За рік «двушки» подорожчали на 37,5%.

Найбільше пропозицій – у діапазоні 16-18 тис. грн. На ЛУН таких квартир 23. За 12-14 тис. грн можна знайти 15 варіантів.

Ціна оренди квартири у Хмельницькому у вересні
Ціна оренди квартири у Хмельницькому у вересні
графіка: ЛУН

Трикімнатні квартири

Трикімнатні квартири у Хмельницькому за ціною оренди зараз майже не відрізняються від двокімнатних. Найбільше пропозицій припадає на діапазон 14-16 тис. грн – таких оголошень 16.

Водночас ЛУН не розраховує медіанну ціну для трикімнатних квартир, оскільки даних для статистики недостатньо.

Бюджетних квартир стало менше
Бюджетних квартир стало менше
графіка: ЛУН

Коли оренда подешевшає

На думку Наталії Гладиш, нинішнє зростання цін не обов'язково буде довготривалим. Після завершення періоду активного пошуку житла студентами попит може знизитися.

Рієлторка припускає, що оренда квартир у Хмельницькому після ажіотажу стане дешевше: «Ймовірність, що на початку зими ринок повернеться до попередніх цін».

Раніше «Главком» писав, що ціни на житло зростають не лише у Києві. Попит на квартири залишається високим у західних і центральних областях, зокрема на Хмельниччині. У Хмельницькому за рік на 21% зросла вартість квадратного метра у новобудовах – до 37 800 грн. Водночас попит на житло в місті перевищує пропозицію.

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Теги: Хмельницкий оренда квартира

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