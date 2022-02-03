Які держави є друзями України? Пряма мова людей на вулиці

«Народи дружні — недружні правителі»

Наприкінці січня українці вийшли на акцію на Майдані #ThanksFriends, дякуючи країнам Заходу за підтримку Україні під час російсько-української війни. За кілька днів до акції практично у щоденному режимі до Києва прибували британські та американські літаки зі зброєю, що й викликало в українців гостре бажання висловити свою вдячність.

А вже початок лютого приніс цілу низку візитів до Києва лідерів впливових держав, яких називають найбільш дружніми до України: прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, голова уряду Польщі Матеуш Моравецький, прем’єр-міністр Королівства Нідерланди Марк Рютте, президент Туреччини Реджеп Ердоган…

Моравецький пообіцяв Україні постачання зенітно-ракетних комплексів «Грім». Туреччина постачає Україні «безпілотники» Bayraktar. Окрім того, Туреччина і Україна підписали угоду про вільну торгівлю, над якою сторони працювали багато років.

Соціологи раніше заміряли зовнішньополітичні симпатії наших громадян. Так, останні опитування «Демократичних ініціатив» і експертні опитуванням Ради зовнішньої політики «Українська призма», проведені у 2021 році, засвідчили: найбільш дружніми українці вважають Польщу, Велику Британію, країни Балтії, Канаду, Туреччину і США.

Такі оцінки цілком збігаються і з реальними діями цих країн: саме вони постачають до України найбільше зброї, про яку Україна просить партнерів на усіх майданчиках.

Та чи всі поділяють захоплення такою допомогою? Експресопитування, проведене «Главкомом», показало, що пересічні українці не одностайні у своїх зовнішньополітичних симпатіях. Але загальний вектор думок все ж таки єдиний: друзів в України – багато, але це точно не Росія.

Навіть ті, хто вважає росіян дружніми, після восьми років загарбницької війни вже не насмілюються на камеру назвати Російську Федерацію дружньою.

То хто ж найкращий друг України? Пряма мова.

Ірина, пенсіонерка

Я вважаю Америку, тому що вона дійсно допомагає Україні в усіх питаннях.

Андрій, безробітний

Усі, крім Росії.

Денис, офіціант-бармен

Штати.

Вікторія, архітекторка

Найбільш дружня? Білорусь, певне.

Лариса, продавчиня

Мені прикро, але зараз такий час, що в нас нема найбільш дружньої. Є країни-партнери. Це США, Британія та Польща.

Микола, пенсіонер

Для України, я думаю, що це Литва, бо саме так виходить.

Неля, пенсіонерка

Усі, мабуть, крім Росії.

Юрій, підприємець

Точно не Росія і точно не Білорусь. Вони нам не друзі. Може, ті країни, які нам дають гуманітарну допомогу. Але ж за неї теж треба щось давати у відповідь. А так, усі країни, я думаю, дружні, хто не проявляє в наш бік агресії.

Дар’я, домогосподарка

Мабуть, Франція, Італія. Зараз вони найбільше нам допомагають хоча б морально. Німеччина нам допомагати не хоче. А США хитренькі. Вони ніби й підтримують, але водночас кажуть: «Ні, війська ми не вводитимемо». З іншого боку, Грузія до нас дуже прихильна з наших країн СНД.

Олексій, пенсіонер

Усі. Усі ж народи дружні — це правителі недружні.

Ірина Кобець, для «Главкома»