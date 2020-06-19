В МВС підготували зміни до правил дорожнього руху: що зміниться



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Велосипедистам пропонують дозволити рухатись смугами для громадського транспорту

Для того, щоб ці зміни набули чинності, проєкт постанови має бути підтриманий на засіданні уряду

Правила дорожнього руху невдовзі можуть дещо змінитися, - якщо проєкт постанови, розробленої МВС, буде внесений до порядку денного засідання уряду та підтриманий.

До проєкту ще можуть бути внесені правки, однак цікавими є ключові оновлення. Одне з таких стосується автомобільних ременів безпеки. Користуватись ними пропонують зобов’язати усіх учасників руху, в тому числі тих, хто зараз звільнений від цього обов’язку: інструкторів з навчання водінню, водіїв та пасажирів таксі й оперативних і спеціальних транспортних засобів. Єдине виключення – водії та пасажири з інвалідністю, фізіологічні особливості яких роблять користування ременями безпеки неможливим.

Пішоходи замість рекомендаційної норми «за можливості мати на зовнішньому одязі світлоповертальні елементи», присутньої у ПДР зараз, керуватимуться більш чіткою вимогою.

«У темну пору доби пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні бути в одязі з елементами зі світлоповертального матеріалу (стрічка, наклейка, жилет тощо)», йдеться в проєкті.

Велосипедистам пропонують дозволити рухатись смугами для громадського транспорту. Автори проєкту вважають, що оскільки середня швидкість руху автобусів та тролейбусів становить близько 20 км/год, для велосипедистів це безпечніше, ніж рух у загальному трафіку де середня швидкість становить 50 км/год.

Окрім цього є низка правок суто технічного плану: уточнення щодо перевезення небезпечних вантажів, зміна категорії «А» водійського посвідчення, до якої пропонують віднести мотоцикли з боковим причепом, котрими зараз можна керувати маючи категорію «В1».

Може змінитись вигляд одного із дорожніх знаків, 1.40 «Кінець дороги з удосконаленим покриттям». У новому варіанті дорога буде зображена не у перспективі а горизонтально, й над нею з’явиться силует автомобіля.

Назва знаку теж запропонована інша: «Зміна покриття».

Нагадаємо, що для того, щоб ці зміни набули чинності, описаний проєкт постанови має бути підтриманий на засіданні Кабінету міністрів.

До слова, на початку червня Міністерство внутрішніх справ запустило мобільний додаток, яке дозволяє сплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху.

Крім того, із запуском автофіксації порушень ПДР удвічі побільшало звернень до е-кабінету водія.

Як відомо, з 1 червня по Україні запрацювали 50 камер системи автоматичної фіксації порушень ПДР.

Восени минулого року в Україні почав діяти закон про автокрісла.