Оголена скульптура у центрі Львова спричинила скандал: реакція соцмереж
Велетень без одягу спричинив неабиякий ажіотаж та бурхливі обговорення
У центрі Львова біля Оперного театру встановили майже гігантську скульптуру «Містер Арбітрум». Таке мистецтво сподобалося не всім та стало причиною жвавих обговорень.
Скульптура велетня заввишки 5,5 м є творінням італійця Емануеле Джіаннеллі. Він запропонував привезти її до Львова, аби у такий спосіб висловити свою підтримку Україні та привернути увагу до війни.
Мер міста Андрій Садовий пояснив, що локація для перформансу – не випадкова. Мовляв, скульптура у прямому сенсі підтримує Оперний театр, а разом з ним – українське мистецтво та культурну спадщину.
Подія спричинила неабиякий ажіотаж та бурхливу реакцію, особливо в соцмережах. Зокрема під дописом міського голови можна прочитати як і схвальні відгуки про скульптуру, так і обурливі коментарі.
У мережі розгорілися неабиякі дискусії та суперечки.
Користувачі жваво коментують новини про оголеного велетня.
Крім того, чимало українців висловили свою думку стосовно витвору мистецтва у дописах.
Дехто ж детально описав скульптура та закладені в ній символи.
Скульптура стала гарячим приводом для обговорень. Про статую зʼявилося чимало відеороликів.
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Нагадаємо, у Львові з'явилася велетенська оголена скульптура (фото, відео).
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