Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Оголена скульптура у центрі Львова спричинила скандал: реакція соцмереж

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Оголена скульптура у центрі Львова спричинила скандал: реакція соцмереж
Скульптура буде стояти біля Львівської опери до кінця вересня, а далі – помандрує світом
фото: Львівська міська рада

Велетень без одягу спричинив неабиякий ажіотаж та бурхливі обговорення

У центрі Львова біля Оперного театру встановили майже гігантську скульптуру «Містер Арбітрум». Таке мистецтво сподобалося не всім та стало причиною жвавих обговорень. 

Скульптура велетня заввишки 5,5 м є творінням італійця Емануеле Джіаннеллі. Він запропонував привезти її до Львова, аби у такий спосіб висловити свою підтримку Україні та привернути увагу до війни. 

Мер міста Андрій Садовий пояснив, що локація для перформансу – не випадкова. Мовляв, скульптура у прямому сенсі підтримує Оперний театр, а разом з ним – українське мистецтво та культурну спадщину.

Подія спричинила неабиякий ажіотаж та бурхливу реакцію, особливо в соцмережах. Зокрема під дописом міського голови можна прочитати як і схвальні відгуки про скульптуру, так і обурливі коментарі.

Оголена скульптура у центрі Львова спричинила скандал: реакція соцмереж фото 1
Оголена скульптура у центрі Львова спричинила скандал: реакція соцмереж фото 2

У мережі розгорілися неабиякі дискусії та суперечки.

Оголена скульптура у центрі Львова спричинила скандал: реакція соцмереж фото 3

Користувачі жваво коментують новини про оголеного велетня.

Оголена скульптура у центрі Львова спричинила скандал: реакція соцмереж фото 4
Оголена скульптура у центрі Львова спричинила скандал: реакція соцмереж фото 5
Оголена скульптура у центрі Львова спричинила скандал: реакція соцмереж фото 6

Крім того, чимало українців висловили свою думку стосовно витвору мистецтва у дописах.

Оголена скульптура у центрі Львова спричинила скандал: реакція соцмереж фото 7

Дехто ж детально описав скульптура та закладені в ній символи.

Оголена скульптура у центрі Львова спричинила скандал: реакція соцмереж фото 8

Скульптура стала гарячим приводом для обговорень. Про статую зʼявилося чимало відеороликів.

@olena_dvorkina #lvivguide ♬ оригінальний звук - ТРЕМБІТА

Нагадаємо, у Львові з'явилася велетенська оголена скульптура (фото, відео).

Теги: Львів мистецтво

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Усі ми хочем України!
Усі ми хочем України!
25 червня, 10:24
Міфічні мотиви втілено в повсякденному одязі
Польський бренд створив колекцію одягу за мотивами творчості Марії Приймаченко (фото)
8 червня, 15:45
Руслана популяризує донорство крові для ЗСУ
«Стань донором крові». У Львові Руслана виступила з благодійним концертом (фото)
20 червня, 20:07
Пісня про те, як опинитися у світі, де людина назавжди втратила дім
Гурт Go_A презентував нову пісню та кліп «Русалочки» (відео)
16 червня, 14:56
Максим Голенко є одним із провідних українських режисерів
Театр імені Марії Заньковецької отримав нового керівника
7 червня, 14:58
Вибухи пролунали під час повітряної тривоги
У Львові та області пролунали вибухи (оновлено)
20 червня, 06:12
В окупованому Токмаку другу ніч поспіль неспокійно
В окупованому Токмаку пролунали вибухи
21 червня, 02:11
Віктор Петров загинув у 33 роки
Хвилина мовчання: згадаймо журналіста Віктора Петрова
1 червня, 09:00
Конфлікт трапився у потязі Львів-Київ
«Бог послав мені жіночку». «Укрзалізниця» розслідує новий секс-скандал у поїзді
18 червня, 20:59

Суспільство

Голодував 17 днів. Історія художника з Криму, якого росіяни засудили до 15 років ув'язнення
Голодував 17 днів. Історія художника з Криму, якого росіяни засудили до 15 років ув'язнення
Оголена скульптура у центрі Львова спричинила скандал: реакція соцмереж
Оголена скульптура у центрі Львова спричинила скандал: реакція соцмереж
Хвилина мовчання: згадаймо добровольця Григорія Цехмістренка, який повернувся з Канади захищати Україну
Хвилина мовчання: згадаймо добровольця Григорія Цехмістренка, який повернувся з Канади захищати Україну
Дощі та грози не відступають: прогноз погоди на 29 червня
Дощі та грози не відступають: прогноз погоди на 29 червня
29 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Строковики та курсанти будуть мати відпустки та доплати – нардеп Гончаренко
Строковики та курсанти будуть мати відпустки та доплати – нардеп Гончаренко

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Перейменування Запоріжжя. Мовний омбудсмен зробив жорстку заяву
8856
Росія пояснила, чому била ракетою по кафе в Краматорську
7919
29 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5754
Чи потрібен Криму статус автономії? Рефат Чубаров пояснює позицію кримських татар
4713
Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
4454
Покарання для Кличка. Кабмін визнав, що буде підкорятися рішенням РНБО

Новини

Європейські лідери відвідали Київ та загроза теракту на ЗАЕС. Головне за 28 червня
Вчора, 21:00
Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
Вчора, 13:22
Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
26 червня, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
26 червня, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
26 червня, 07:06
На Україну насувається циклон: синоптики розповіли, як зміниться погода
26 червня, 05:47

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту