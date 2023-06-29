Оголена скульптура у центрі Львова спричинила скандал: реакція соцмереж

Скульптура буде стояти біля Львівської опери до кінця вересня, а далі – помандрує світом

Велетень без одягу спричинив неабиякий ажіотаж та бурхливі обговорення

У центрі Львова біля Оперного театру встановили майже гігантську скульптуру «Містер Арбітрум». Таке мистецтво сподобалося не всім та стало причиною жвавих обговорень.

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Скульптура велетня заввишки 5,5 м є творінням італійця Емануеле Джіаннеллі. Він запропонував привезти її до Львова, аби у такий спосіб висловити свою підтримку Україні та привернути увагу до війни.

Мер міста Андрій Садовий пояснив, що локація для перформансу – не випадкова. Мовляв, скульптура у прямому сенсі підтримує Оперний театр, а разом з ним – українське мистецтво та культурну спадщину.

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Подія спричинила неабиякий ажіотаж та бурхливу реакцію, особливо в соцмережах. Зокрема під дописом міського голови можна прочитати як і схвальні відгуки про скульптуру, так і обурливі коментарі.

У мережі розгорілися неабиякі дискусії та суперечки.

Користувачі жваво коментують новини про оголеного велетня.

Крім того, чимало українців висловили свою думку стосовно витвору мистецтва у дописах.

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Дехто ж детально описав скульптура та закладені в ній символи.

Скульптура стала гарячим приводом для обговорень. Про статую зʼявилося чимало відеороликів.

Нагадаємо, у Львові з'явилася велетенська оголена скульптура (фото, відео).