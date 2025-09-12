Польща збільшить виробництво 155-мм боєприпасів – Туск

Роботи з будівництва нового заводу розпочнуться вже цього року

Польща збільшить виробництво 155-мм боєприпасів за допомогою BAE Systems

Польща планує різко збільшити виробництво 155-мм боєприпасів, яких бракує в Україні та серед її партнерів по НАТО. У цьому їй допоможе британська компанія BAE Systems. Таку заяву зробив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TVP World.

Польща вже витрачає 2,4 млрд злотих (€560 млн) на будівництво трьох заводів з виробництва боєприпасів. За словами Туска, завдяки співпраці з BAE Systems країна отримає найсучасніші технології та зможе досягти річного обсягу виробництва приблизно 130 тис. снарядів протягом двох років.

Угода передбачає, що BAE Systems ліцензуватиме свої технології для компанії Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ). Вартість початкового етапу становить десятки мільйонів фунтів стерлінгів, а BAE отримуватиме ліцензійні збори протягом наступних 40 років.

Роботи з будівництва нового заводу розпочнуться вже цього року та мають бути завершені до кінця 2027 або початку 2028 року. Завод використовуватиме автоматизовану технологію BAE, що допоможе значно підвищити виробничі потужності.

Дональд Туск також додав, що сьогодні він обговорить з генеральним секретарем НАТО подальші кроки щодо захисту східного флангу Альянсу після нещодавнього вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що поява російських дронів у повітряному просторі Польщі була очікувано. Угорський політик стверджує, що «поляки по вуха» у війні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 24.hu.

«Давайте не будемо ігнорувати той факт, що це сталося в Польщі, поляки – наші друзі, незалежно від нинішньої політичної кон'юнктури, вони наші історичні союзники, вони близькі нам по духу, тому вони дійсно наші друзі», – сказав він.