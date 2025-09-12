Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польща збільшить виробництво 155-мм боєприпасів – Туск

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Польща збільшить виробництво 155-мм боєприпасів – Туск
Роботи з будівництва нового заводу розпочнуться вже цього року
фото: Reuters

Польща збільшить виробництво 155-мм боєприпасів за допомогою BAE Systems

Польща планує різко збільшити виробництво 155-мм боєприпасів, яких бракує в Україні та серед її партнерів по НАТО. У цьому їй допоможе британська компанія BAE Systems. Таку заяву зробив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TVP World.

Польща вже витрачає 2,4 млрд злотих (€560 млн) на будівництво трьох заводів з виробництва боєприпасів. За словами Туска, завдяки співпраці з BAE Systems країна отримає найсучасніші технології та зможе досягти річного обсягу виробництва приблизно 130 тис. снарядів протягом двох років.

Угода передбачає, що BAE Systems ліцензуватиме свої технології для компанії Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ). Вартість початкового етапу становить десятки мільйонів фунтів стерлінгів, а BAE отримуватиме ліцензійні збори протягом наступних 40 років.

Роботи з будівництва нового заводу розпочнуться вже цього року та мають бути завершені до кінця 2027 або початку 2028 року. Завод використовуватиме автоматизовану технологію BAE, що допоможе значно підвищити виробничі потужності.

Дональд Туск також додав, що сьогодні він обговорить з генеральним секретарем НАТО подальші кроки щодо захисту східного флангу Альянсу після нещодавнього вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що поява російських дронів у повітряному просторі Польщі була очікувано. Угорський політик стверджує, що «поляки по вуха» у війні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 24.hu.

«Давайте не будемо ігнорувати той факт, що це сталося в Польщі, поляки – наші друзі, незалежно від нинішньої політичної кон'юнктури, вони наші історичні союзники, вони близькі нам по духу, тому вони дійсно наші друзі», – сказав він.

Читайте також:

Теги: Польща Україна безпілотник зброя Дональд Туск

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зруйнований будинок внаслідок атаки російський БпЛА на Польщу
Чи вважає НАТО атаку російських дронів на Польщу нападом? Відповідь Reuters
10 вересня, 10:49
У Києві гучно
У Києві пролунали вибухи, працює ППО
10 вересня, 03:22
У Польщі F-16 заходять на перехоплення дронів
«Шахеди» зафіксовано в повітряному просторі Польщі: аеропорт «Жешув» закрито
10 вересня, 01:50
Маневри польської армії «Залізний захисник-25» розпочалися
У Польщі розпочалися масштабні військові навчання «Залізний захисник-25»
2 вересня, 09:07
Юлія Свириденко закликала світ перетворити слова на дії та позбавити Росію можливостей фінансувати війну і злочини
«Росія вбиває дітей ракетами й дронами». Заява Свириденко в Радбезі ООН
30 серпня, 12:00
У Києві в середу буде сухо, а повітря прогріється до +22 градусів
Якою буде погода в останні дні літа. Прогноз синоптикині Діденко
26 серпня, 14:43
Меланія Трамп на зустрічі свого чоловіка з Путіним, якому вона у майбутньому напише листа. Фінляндія, 2018 рік
Меланія. Про роль жінки у міжнародній політиці
22 серпня, 20:30
Згідно з проєктом угоди, термінали, які USAID придбало та отримало як пожертвування від SpaceX, призначалися виключно для цивільних цілей
Starlink на фронті: USAID винні у халатності моніторингу за українськими терміналами?
15 серпня, 15:10
У Сизрані є влучання у НПЗ
Вибухи у Росії та окупованому Єнакієвому: головне за ніч
15 серпня, 05:53

Політика

Польща збільшить виробництво 155-мм боєприпасів – Туск
Польща збільшить виробництво 155-мм боєприпасів – Туск
Прокуратура Польщі офіційно розпочала розслідування справи дронів
Прокуратура Польщі офіційно розпочала розслідування справи дронів
Атака на Польщу: МЗС Фінляндії викликала посла РФ
Атака на Польщу: МЗС Фінляндії викликала посла РФ
Вторгнення російських дронів у Польщу. Трамп зробив нову заяву
Вторгнення російських дронів у Польщу. Трамп зробив нову заяву
Трамп заявив, що його терпіння до Путіна «швидко закінчується»
Трамп заявив, що його терпіння до Путіна «швидко закінчується»
Збройні сили Фінляндії розповіли, як би вони відреагували на вторгнення російських дронів
Збройні сили Фінляндії розповіли, як би вони відреагували на вторгнення російських дронів

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
Вчора, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua