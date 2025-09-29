Головна Київ Новини
Київ вшанував жертв масових розстрілів у Бабиному Яру

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Ганна Старостенко: Трагедія Бабиного Яру назавжди лишиться пересторогою людству
фото: офіційний портал Києва

29-30 вересня 1941 року в урочищі Бабин Яр нацисти розстріляли понад 33 тисячі осіб

Сьогодні, 29 вересня, у столиці відбулися заходи з вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру – одного з найстрашніших символів Голокосту та злочинів проти людяності. Біля пам’ятника громадянам та військовополоненим, розстріляним німецькими нацистами, відбулася церемонія покладання квітів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

фото: КМДА

«Трагедія Бабиного Яру назавжди лишиться пересторогою людству – про небезпеку ненависті, тоталітаризму та знецінення людської гідності. Сьогодні, коли Україна знову переживає злочини проти людяності, ми бачимо, як історія повторюється. Російська армія щодня завдає ударів по мирних містах, убиває цивільних, руйнує школи й лікарні, катує військовополонених. Ці дії – прояв сучасної ідеології ненависті, що, як і нацизм, прагне знищити українську ідентичність і право наших людей на життя. Ми не маємо права забути Бабин Яр. Пам’ять про минулі трагедії допомагає нам розпізнавати зло сьогодні й робити все, щоб воно ніколи не перемогло. Бо колективна пам’ять – це наша сила. Вона об’єднує нас у боротьбі за свободу, гідність і людяність сьогодні», – наголосила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко, яка взяла участь у заході.

фото: офіційний портал Києва

Пам’ятна дата приурочена до подій 29-30 вересня 1941 року, коли в урочищі Бабин Яр нацисти розстріляли понад 33 тисячі осіб, переважно євреїв – жителів Києва. У наступні роки тут відбувалися масові страти ромів, військовополонених, представників української інтелігенції та учасників підпілля. Загалом у Бабиному Яру було вбито понад 100 тисяч людей.

Київ вшанував жертв масових розстрілів у Бабиному Яру
