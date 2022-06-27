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    Суспільство

    Окупанти вкрали в українських фермерів черешню та помідори: продають в Білорусі

    Рашисти крадуть український урожай&nbsp; - Окупанти вкрали в українських фермерів черешню та помідори: продають в Білорусі
    Рашисти крадуть український урожай 
    фото з відкритих джерел

    Овочі помітили на ярмарку, неподалік від Мінська

    Мелітопольські вишні та херсонські помідори, які російські окупанти вкрали в українських фермерів, зараз продають у Білорусі. Овочі помітили на прилавках одного з ярмарків, що неподалік від Мінська. Фото крадених помідорів опублікували в білоруському Telegram-каналі «Єврорадіо».

    «Довго чекати не довелося. Невже білоруси купуватимуть?», – йдеться у підписі до фото.

    Також з'явилася інформація, що білорусам пропонують купити і мелітопольську вишню.

    «У деяких містах Білорусі на місцевих ринках з'явилася Мелітопольська черешня і херсонські помідори. Цікаво, що продукцію з окупованих українських територій привезли не кримчани, а браві хлопці з Чечні», – пишуть в Telegram-каналах.

    Раніше повідомлялося, що російські окупанти змушують фермерів Запорізької області продавати зерно за вдвічі заниженими цінами. У деяких випадках вони його просто забирають.

    Озброєні російські військові, погрожуючи застосуванням фізичного насильства щодо громадян, пограбували філію одного з сільгосптовариств Запорізької області, розташовану у місті Кам’янка-Дніпровська.

    Теги: Білорусь росія окупанти війна Україна фермер овочі окупація #stoprussia
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    Окупанти вкрали в українських фермерів черешню та помідори: продають в Білорусі