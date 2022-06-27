Окупанти вкрали в українських фермерів черешню та помідори: продають в Білорусі

Овочі помітили на ярмарку, неподалік від Мінська

Мелітопольські вишні та херсонські помідори, які російські окупанти вкрали в українських фермерів, зараз продають у Білорусі. Овочі помітили на прилавках одного з ярмарків, що неподалік від Мінська. Фото крадених помідорів опублікували в білоруському Telegram-каналі «Єврорадіо».

«Довго чекати не довелося. Невже білоруси купуватимуть?», – йдеться у підписі до фото.

Також з'явилася інформація, що білорусам пропонують купити і мелітопольську вишню.

«У деяких містах Білорусі на місцевих ринках з'явилася Мелітопольська черешня і херсонські помідори. Цікаво, що продукцію з окупованих українських територій привезли не кримчани, а браві хлопці з Чечні», – пишуть в Telegram-каналах.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти змушують фермерів Запорізької області продавати зерно за вдвічі заниженими цінами. У деяких випадках вони його просто забирають.

Озброєні російські військові, погрожуючи застосуванням фізичного насильства щодо громадян, пограбували філію одного з сільгосптовариств Запорізької області, розташовану у місті Кам’янка-Дніпровська.