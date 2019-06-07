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    Суспільство

    Омбудсмен вважає, що діти, яких повернули з Грузії, потребують реабілітації

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    До Хмельницької області діти від&rsquo;їжджають сьогодні вранці і відразу за їх влаштування візьмуться органи опіки - Омбудсмен вважає, що діти, яких повернули з Грузії, потребують реабілітації
    До Хмельницької області діти від’їжджають сьогодні вранці і відразу за їх влаштування візьмуться органи опіки

    Діти з родини Сусляків мають проживати з бабусями в одній сім’ї, аби не почувалися розділеними, - Кулеба

    Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба вважає, що діти родини Сусляків з Хмельниччини, які цієї ночі повернулися в Україну з Грузії, де їхню матір заарештовано за підозрою у торгівлі людьми, довго перебували у переїздах територією Грузії та Росії і потребують тривалої реабілітації.

    Про це повідомляє пресслужба глави держави.

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    Кулеба наголосив, що діти з родини Сусляків мають проживати з бабусями в одній сім’ї, аби не почувалися розділеними. «Наше завдання об’єднати їх у родині та надавати реабілітацію. Бо діти у важкому психічному стані, а їхній фізичний стан треба перевіряти», – підкреслив уповноважений президента.

    За його словами, у Грузії не очікували такого швидкого візиту делегації України.

    «Генеральна прокуратура Грузії була здивована тим, що вона зненацька постала перед фактом, що дітей треба повернути в Україну. Але слід віддати належне – їм знадобилася всього доба, щоб ухвалити рішення. Нам одразу дали можливість спілкуватися з дітьми, й ми почали готуватися до від’їзду, встановлювати контакти», – зазначив він.

    Кулеба уточнив, що у Грузії зустрічався з представниками офісу омбудсмена, міністерства соціальної політики і охорони здоров’я.

    Уповноважений з прав дитини розповів, що однією з основних перешкод для повернення дітей в Україну була підозра, що батьки мають намір їх продати. Зокрема, правоохоронців насторожило те, що семеро з десяти дітей були народжені сурогатними матерями протягом одного року.

    «Це треба перевірити на території України – яким чином усе відбувалося, за який кошт і так далі. Треба багато чого з’ясувати і на території України, і на території Грузії. Ми не знаємо, що відбувалося в Росії, там загинула одна дитина. Ні у грузинської, ні в української сторони немає можливості провести ексгумацію. Але батьки надали всі документи стосовно поховання цієї дитини», – сказав він.

    Кулеба також наголосив, що подробиці справи ретельно вивчатимуться.

    «Треба з’ясувати, за яких обставин вони перебували з мамою без належного супроводу. Тому що з Росії, де вони просили притулку, їх попросили поїхати», – зазначив Кулеба.

    Він додав, що додому, до Хмельницької області діти від’їжджають сьогодні вранці, і відразу після їх прибуття за вирішення питання щодо їх влаштування візьмуться органи опіки.

    Нагадаємо, 10 дітей, 7 з яких були народжені протягом року сурогатними матерями, їх батьки-українці передали двом прийомним сім'ям (по 5 дітей у кожну). Батьків затримали правоохоронці, їх підозрюють у торгівлі дітьми. 

    Нагадаємо, раніше омбудсменка Людмила Денісова повідомила, що у Грузії затримали громадянку України, яку підозрюють у торгівлі дітьми. Щодо українки працівники правоохоронних органів Грузії проводять слідчі дії.

    Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба за дорученням Володимира Зеленського провів у Грузії зустрічі з метою повернення в Україну 10 дітей з Хмельниччини.

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