Що робити із російськомовними дітьми? Мовознавиця Ніцой та нардеп Гочаренко влаштували скандал в етері

Лариса Ніцой вступила в полеміку з Олексієм Гончаренком: у центрі уваги – мова та насилля через скандал з блогеркою Мандзюк

Дитяча письменниця, педагог, мовна активістка Лариса Ніцой прокоментувала скандал навколо хмельницької блогерки Олени Мандзюк, що заявила в Instagram: її діти «можуть відп*здити» за російську мову. Лариса Ніцой під час прямого етеру, а також у своєму дописі в соціальних мережах заявила, що слова Мандзюк були вирвані з контексту. Також вона різко звернулася до нардепа Олексія Гончаренка та Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, які засудили висловлювання про «биття дітей».

Ніцой підкреслила: справжня причина конфлікту полягає у психологічному насиллі, яке україномовні діти відчувають від російськомовних, особливо в умовах війни. Лариса Ніцой стверджує, що політики, зосереджуючись на темі фізичного насилля, ігнорують головну проблему – «змосковщення». Вона вважає, що це травмує дитячу психіку, і заявляє, що відповідальність лежить на батьках, які продовжують виховувати своїх дітей російськомовними. На її переконання, єдиним виходом із ситуації є повний перехід усіх громадян на українську мову, що, на її думку, усуне причини для конфліктів.

Під час спілкування у прямому етері Ніцой та Гончаренко різко спілкувалися на цю тему, а також висловилися щодо ймовірних варіантів припинення мовного скандалу.

Ніцой та Гончаренко влаштували скандал під час прямого етеру

«Пани гончаренко і лубінець не задумуються над психологічними тортурами україномовних дітей і наслідками. То що, таки бити змосковщених? А вони будуть давати здачі. І будуть битими усі. То що, терпіти, прогинатися, ламати свою психіку? Який вихід? Та вихід один і простий. Навчіться всі говорити українською. І не треба буде нікого бити. І не треба буде нікому ламати психіку. І не треба буде гончаренкам з лубінцями бігати по судах, захищаючи москвомовність, а таким, як пані Мандзюк не треба буде заявляти, що її діти готові захищати свої мовні кордони навіть бійкою. Бо дістав цей розгул москвоязу, який наші діти чують від змосковщених дітей, і це акустичне насильство з рота змосковщених, яке травмує наших дітей, що доходить до бійки. Але про ці травми ніхто не говорить. Бо це ж не синяки на тілі. Та це ще гірше: це шрами на свідомості і рубці на душі. На думку гончаренка винна пані Мандзюк. На мою думку, якраз винні змосковщені батьки, які й далі виховують маленьких змосковщених московитів. Винні гончаренки, які вчепившись у слова «бити дітей чи не бити дітей», відволікають від справжньої причини – змосковщення», – написала вона.

Нагадаємо, Мандзюк написала, що негативно ставиться до всього російського. Один із підписників розкритикував її слова, і блогерка різко відповіла, що її діти можуть навіть побити іншу дитину, якщо та говоритиме російською.

Після цього проти Мандзюк відкрили кримінальне провадження за статтею 161 Кримінального кодексу України про порушення рівноправності громадян. Заяву до поліції подав народний депутат Олексій Гончаренко.

Нардеп також повідомив, що отримав відповідь на своє депутатське звернення від Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, в якому омбудсмен повідомляє, що також направив звернення до поліції.

Олена Мандзюк, проти якої нещодавно відкрили кримінальне провадження, дала коментар щодо скандалу. Народний депутат Олексій Гончаренко погрожує домогтися позбавлення її батьківських прав після її слів у соцмережах про те, що її діти «можуть відп*здити» однолітків, які розмовляють російською. Скандал триває з 14 липня.