Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Що робити із російськомовними дітьми? Мовознавиця Ніцой та нардеп Гочаренко влаштували скандал в етері

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Що робити із російськомовними дітьми? Мовознавиця Ніцой та нардеп Гочаренко влаштували скандал в етері
Лариса Ніцой стверджує, що політики, зосереджуючись на темі фізичного насилля, ігнорують головну проблему – «змосковщення»
колаж: glavcom.ua

Лариса Ніцой вступила в полеміку з Олексієм Гончаренком: у центрі уваги – мова та насилля через скандал з блогеркою Мандзюк

Дитяча письменниця, педагог, мовна активістка Лариса Ніцой прокоментувала скандал навколо хмельницької блогерки Олени Мандзюк, що заявила в Instagram: її діти «можуть відп*здити» за російську мову. Лариса Ніцой під час прямого етеру, а також у своєму дописі в соціальних мережах заявила, що слова Мандзюк були вирвані з контексту. Також вона різко звернулася до нардепа Олексія Гончаренка та Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, які засудили висловлювання про «биття дітей».

Ніцой підкреслила: справжня причина конфлікту полягає у психологічному насиллі, яке україномовні діти відчувають від російськомовних, особливо в умовах війни. Лариса Ніцой стверджує, що політики, зосереджуючись на темі фізичного насилля, ігнорують головну проблему – «змосковщення». Вона вважає, що це травмує дитячу психіку, і заявляє, що відповідальність лежить на батьках, які продовжують виховувати своїх дітей російськомовними. На її переконання, єдиним виходом із ситуації є повний перехід усіх громадян на українську мову, що, на її думку, усуне причини для конфліктів.

Під час спілкування у прямому етері Ніцой та Гончаренко різко спілкувалися на цю тему, а також висловилися щодо ймовірних варіантів припинення мовного скандалу. 

Ніцой та Гончаренко влаштували скандал під час прямого етеру

«Пани гончаренко і лубінець не задумуються над психологічними тортурами україномовних дітей і наслідками. То що, таки бити змосковщених? А вони будуть давати здачі. І будуть битими усі. То що, терпіти, прогинатися, ламати свою психіку? Який вихід? Та вихід один і простий. Навчіться всі говорити українською. І не треба буде нікого бити. І не треба буде нікому ламати психіку. І не треба буде гончаренкам з лубінцями бігати по судах, захищаючи москвомовність, а таким, як пані Мандзюк не треба буде заявляти, що її діти готові захищати свої мовні кордони навіть бійкою. Бо дістав цей розгул москвоязу, який наші діти чують від змосковщених дітей, і це акустичне насильство з рота змосковщених, яке травмує наших дітей, що доходить до бійки. Але про ці травми ніхто не говорить. Бо це ж не синяки на тілі. Та це ще гірше: це шрами на свідомості і рубці на душі. На думку гончаренка винна пані Мандзюк. На мою думку, якраз винні змосковщені батьки, які й далі виховують маленьких змосковщених московитів. Винні гончаренки, які вчепившись у слова «бити дітей чи не бити дітей», відволікають від справжньої причини – змосковщення», – написала вона. 

Що робити із російськомовними дітьми? Мовознавиця Ніцой та нардеп Гочаренко влаштували скандал в етері фото 1
скріншот

Нагадаємо, Мандзюк написала, що негативно ставиться до всього російського. Один із підписників розкритикував її слова, і блогерка різко відповіла, що її діти можуть навіть побити іншу дитину, якщо та говоритиме російською.

Після цього проти Мандзюк відкрили кримінальне провадження за статтею 161 Кримінального кодексу України про порушення рівноправності громадян. Заяву до поліції подав народний депутат Олексій Гончаренко.

Нардеп також повідомив, що отримав відповідь на своє депутатське звернення від Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, в якому омбудсмен повідомляє, що також направив звернення до поліції. 

Олена Мандзюк, проти якої нещодавно відкрили кримінальне провадження, дала коментар щодо скандалу. Народний депутат Олексій Гончаренко погрожує домогтися позбавлення її батьківських прав після її слів у соцмережах про те, що її діти «можуть відп*здити» однолітків, які розмовляють російською. Скандал триває з 14 липня. 

Читайте також:

Теги: блогер скандал Лариса Ніцой українська мова Олексій Гончаренко діти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому бренді – він, а віскі – воно? 10 запитань до мовознавиці
Чому бренді – він, а віскі – воно? 10 запитань до мовознавиці
9 серпня, 10:45
Чому не можна говорити «атошник», «ЗСУшник»? Мовознавиця пояснила, як говорити українською правильно
Чому не можна говорити «атошник», «ЗСУшник»? Мовознавиця пояснила, як говорити українською правильно
23 липня, 21:34
Матюки на картонках: мережа обговорює нове явище в історії українських протестів
Матюки на картонках: мережа обговорює нове явище в історії українських протестів
24 липня, 16:37
У квітні Антикорупційне бюро оголосило Глиняну в розшук
Яйця по 17 грн. Суд заочно заарештував постачальницю харчів для ЗСУ Глиняну
28 липня, 17:58
Попередній діагноз пацієнтів – гостра кишкова інфекція
Отруєння у дитячому таборі на Львівщині: зросла кількість госпіталізованих
6 серпня, 17:13
Власенко під час виступу Юлії Тимошенко зробив непристойний жест
Середній палець як аргумент. Соратник Тимошенко спровокував скандал у Раді (відео)
31 липня, 17:12
Хом’як став причиною виклику поліції
У Рівному діти викликали поліцію через зниклого хом’яка
4 серпня, 06:17
За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за порушення вимог законодавства про охорону праці
У Києві на канатній дорозі травмувалися двоє дітей: поліція розпочала провадження
2 серпня, 13:44
Нове взуття Adidas може зникнути з полиць
Компанія Adidas спіймалася на плагіаті взуття: дизайнер визнав провину
11 серпня, 11:42

Суспільство

«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди
«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди
Що робити із російськомовними дітьми? Мовознавиця Ніцой та нардеп Гочаренко влаштували скандал в етері
Що робити із російськомовними дітьми? Мовознавиця Ніцой та нардеп Гочаренко влаштували скандал в етері
Як зловити трофейну білизну: поради для рибалок
Як зловити трофейну білизну: поради для рибалок
Розвідник-снайпер поліг на Донеччині. Згадаймо Романа Фризюка
Розвідник-снайпер поліг на Донеччині. Згадаймо Романа Фризюка
На Львівщині встановлено рекорд України: майже 36-метровий пиріг
На Львівщині встановлено рекорд України: майже 36-метровий пиріг
Як розпізнати фейкового волонтера? Поліція попереджає про схеми шахраїв
Як розпізнати фейкового волонтера? Поліція попереджає про схеми шахраїв

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 серпня 2025
2728
Жоден корупціонер не сів до в'язниці: визначено «мертву статтю» Кримінального кодексу
1992
Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні
1802
Росіяни атакували навчальний заклад на Дніпропетровщині (фото)
1762
У Києві ліквідовано злочинну схему для ухилянтів, до якої були залучені адвокати і лікарі

Новини

Ще одна країна запропонувала провести у себе саміт Зеленського з Путіним
Вчора, 22:06
Каллас анонсувала новий пакет санкцій проти РФ та озвучила терміни
Вчора, 21:21
«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
18 серпня, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
18 серпня, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
18 серпня, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua