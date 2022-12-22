Опади та ожеледиця: якою буде погода 22 грудня

На дорогах західних та північних областей утвориться ожеледиця

В Україні у четвер, 22 грудня, місцями очікуються опади та сильний вітер. Про це повідомив Укргідрометцентр.

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Згідно з прогнозами синоптиків, завтра у більшості північних, Львівській, Волинській та Рівненській областях очікується невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів.

На дорогах західних та північних областей утвориться ожеледиця.

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Температура повітря в західній, північній та східній частинах країни вдень коливатиметься від +1 до +3 градусів. У центрі та на півдні денна температура складе 6-8 градусів вище за нуль.

Вночі стовпчик термометра по всій країні опуститься до 1-4 градусів морозу.

Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.

Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.