Опади та сильний вітер: прогноз погоди на 27 грудня

На всій території очікуються дощі, у північних та східних областях – з мокрим снігом

У вівторок на всій території України пройдуть дощі. Про це повідомляє meteoprog.com.

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У північних та східних областях очікується дощ із мокрим снігом. На південному сході вночі та вранці місцями туман, у північних та північно-східних областях на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. На Прикарпатті можливі пориви вітру до 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат - до 25-30 м/с.

Згідно прогнозу синоптикині Наталки Діденко, погода у вівторок буде не надто комфортною, бо до опадів приєднається рвучкий, часом сильний, вітер.

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Максимальна температура повітря в більшості областей становитиме +3+9 градусів, на північному сході та сході свіжіше, +1+3 градуси.

У Києві опади розпочнуться вже сьогодні ввечері – піде мокрий сніг. Сьогодні, 27-го грудня, у столиці йтиме переважно дощ. Вітер очікується рвучкий, до сильного. Температура повітря найближчої ночі 0, -1 градус, завтра вдень близько +5 градусів.

Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.

Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.