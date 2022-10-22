Опадів не передбачається: прогноз погоди на 22 жовтня

Сьогодні по всій Україні очікується суха погода

В Україні сьогодні, 22 жовтня, у всіх регіонах України буде суха погода. Про це повідомляє meteoprog.ua.

За даними синоптиків, сьогодні буде прохолодна погода, опади не передбачаються. Майже по всій країні очікується мінлива хмарність, лише у Волинській, Черкаській, Кіровоградській, Луганській областях та на Закарпатті буде сонячно. У суботу, 22 жовтня, буде тепліше порівняно з попереднім днем. Вітер слабкий, 3 - 10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +2…+8 °С. Вдень максимальні значення термометра досягнуть +9…+18 °С.

Найпрохолодніше буде на Чернігівщині +2…+9 °С, найтепліше – на Чернівеччині +4…+18 °С та півдні України: в Миколаєві, Херсоні та Одесі та Криму.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.

Відомо, що 18 вересня в Україні випав перший сніг. Це сталося на горі Піп Іван.