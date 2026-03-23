У Колумбії розбився військовий літак із понад сотнею солдатів на борту (відео)

Щонайменше 20 військових було врятовано

У Колумбії військовий літак типу Hercules, який перевозив 110 військовослужбовців Збройних сил, зазнав аварії поблизу Пуерто-Легісамо, прямуючи до Пуерто-Асіс. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bluradio.

За попередніми даними влади, щонайменше 20 військових було врятовано.

Катастрофа сталася приблизно за 3 км від центру міста після зльоту літака. Наразі влада координує рятувальні роботи та медичну допомогу для потенційних жертв.

Міністр оборони Колумбії Педро Санчес додав: «З глибоким сумом я повідомляю, що наш літак Hercules зазнав трагічної аварії під час зльоту з Пуерто-Легісамо (Путумайо), під час транспортування військ наших громадських сил. Військові частини вже знаходяться на місці події; однак кількість жертв і причини аварії поки точно не визначені».

