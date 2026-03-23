У Колумбії розбився військовий літак із понад сотнею солдатів на борту (відео)

Наталія Порощук
фото: скриншот з відео

Щонайменше 20 військових було врятовано

У Колумбії військовий літак типу Hercules, який перевозив 110 військовослужбовців Збройних сил, зазнав аварії поблизу Пуерто-Легісамо, прямуючи до Пуерто-Асіс. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bluradio.

За попередніми даними влади, щонайменше 20 військових було врятовано.

Катастрофа сталася приблизно за 3 км від центру міста після зльоту літака. Наразі влада координує рятувальні роботи та медичну допомогу для потенційних жертв.

Міністр оборони Колумбії Педро Санчес додав: «З глибоким сумом я повідомляю, що наш літак Hercules зазнав трагічної аварії під час зльоту з Пуерто-Легісамо (Путумайо), під час транспортування військ наших громадських сил. Військові частини вже знаходяться на місці події; однак кількість жертв і причини аварії поки точно не визначені».

До слова, на заході Іраку розбився американський літак-заправник KC-135, після чого військові США розпочали рятувальну операцію. Інцидент стався під час військової операції США на Близькому Сході. 

Як повідомлялося, у Казахстані у Карагандинській області 25 лютого під час виконання планових навчально-тренувальних польотів зазнав аварії винищувач Су-30СМ.

Читайте також

В окупованому Донецьку росіяни відбирають позашляховики цивільних для фронту
В окупованому Донецьку росіяни відбирають позашляховики цивільних для фронту
18 березня, 05:15
Зеленський зустрівся з українськими військовими, які проходять підготовку у тренувальному центрі з підготовки пілотів винищувачів F-16
Зеленський зустрівся з українськими пілотами, які навчаються на F-16 у Румунії
12 березня, 23:39
Президент фактично уникнув відповіді та перевів розмову на інші теми
Трамп назвав дурним запитання про російську допомогу Ірану
7 березня, 03:51
Маджид Тахт-Раванчі пригрозив країнам ЄС
Іран відповів, що чекає на союзників США у разі ударів по країні
7 березня, 02:57
Президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час переговорів
Білий дім заявив, що Іспанія погодилась на співпрацю зі США. Мадрид це відкидає
4 березня, 22:28
За даними Пентагону, за межами США розташовано до 800 американських баз
Пентагон оголосив найвищий рівень готовності для всіх військових баз США
2 березня, 16:36
Зеленський підписав указ №213
Президент присвоїв почесне найменування «Лиманська» 63-й бригаді Сухопутних військ
2 березня, 11:25
Павло Паліса не бачить ознакк того, що Росія готується припинити війну
Росія хоче окупувати чотири обласні центри: Паліса розкрив амбітні плани ворога
1 березня, 20:58
Законопроєкт також визначає соціальні гарантії військової служби — до, під час і після її проходження
Уряд змінить принцип виплат родинам безвісти зниклих військових
25 лютого, 13:46

Литву атакував дрон невідомого типу: деталі
Литву атакував дрон невідомого типу: деталі
У Колумбії розбився військовий літак із понад сотнею солдатів на борту (відео)
У Колумбії розбився військовий літак із понад сотнею солдатів на борту (відео)
Прем'єр Вірменії зірвався на пасажирку метро: подробиці
Прем'єр Вірменії зірвався на пасажирку метро: подробиці
США визначили дату завершення війни на Близькому Сході
США визначили дату завершення війни на Близькому Сході
Іран пригрозив США «сюрпризами»: що заявили у Тегерані
Іран пригрозив США «сюрпризами»: що заявили у Тегерані
США дотиснули Іран? Трамп розкрив деталі
США дотиснули Іран? Трамп розкрив деталі

Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
Сьогодні, 14:58
Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
Сьогодні, 12:53
Українські дронарі зірвали масштабний наступ росіян: подробиці
Сьогодні, 07:54
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
Вчора, 21:05
Влада планує навести лад з бізнесом рієлторів: депутати готують закон
Вчора, 15:59
У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
20 березня, 21:52

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

