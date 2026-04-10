Виконавцями злочинів проти дітей часто є російські військові та силовики

На тимчасово окупованих територіях Донецької області стрімко зростає кількість випадків сексуального насильства над неповнолітніми, вчиненого російськими військовими та силовиками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр національного спротиву.

ЦНС отримав доступ до внутрішньої документації так званого «міністерства освіти ДНР», яка підтверджує критичні масштаби проблеми. Згідно з розпорядженням, навчальні заклади зобов’язали сформувати закриті реєстри підлітків, які стали жертвами сексуальних злочинів або вчинили спроби самогубства протягом 2024-2025 років.

Аналіз документів свідчить, що випадки насилля зафіксовані майже в кожній школі окупованого регіону. Однак зібрана статистика використовується не для захисту постраждалих чи покарання злочинців, а для встановлення контролю над інформацією. Дані концентруються у структурах, підконтрольних окупаційній «прокуратурі», яка одночасно забезпечує недоторканність російських військових та представників силових відомств. Таким чином, діти опиняються в ізоляції, не маючи можливості отримати правовий захист, що дедалі частіше призводить до суїцидальних випадків серед молоді.

Створення подібних реєстрів «зламаних підлітків» фактично є механізмом мінімізації ризиків розголосу злочинів окупаційного контингенту. Окупаційна адміністрація вибудувала систему, у якій силові структури залишаються повністю безкарними навіть у випадках тяжких злочинів проти дітей. Конфіденційна статистика допомагає загарбникам оцінювати масштаби наслідків власної діяльності та оперативно блокувати будь-які витоки інформації про реальну ситуацію на загарбаних територіях.

Як відомо, у тимчасово окупованому Донецьку окупаційна адміністрація розгорнула масштабну схему вилучення приватного автотранспорту для потреб російської армії.

Використовуючи евакуатори, представники окупаційних структур масово забирають автомобілі, що нібито припарковані з порушеннями. Проте особливу увагу загарбники приділяють машинам підвищеної прохідності – пікапам, джипам та іншим позашляховикам, які мають високу цінність для військових підрозділів на передовій.

До слова, на тимчасово захоплених територіях Херсонської області зафіксовано нову хвилю силових рейдів. Окупаційні підрозділи активізували перевірки та затримання мешканців у Генічеську, Скадовську, Новій Каховці та інших населених пунктах.