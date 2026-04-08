Втрати ворога станом на 8 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 030 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 8 квітня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 8 квітня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 8 квітня втратила:
- особового складу – близько 1 306 500 (+1 030) осіб
- танків – 11 846 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 24 368 (+4) од.
- артилерійських систем – 39 625 (+63) од.
- РСЗВ – 1 723 (+1) од.
- засоби ППО – 1 341 (+1) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 225 301 (+1 960) од.
- крилаті ракети – 4 517 (+0) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 88 103 (+241) од.
- спеціальна техніка – 4 117 (+2) од.
Нагадаємо, триває 1505-й день повномасштабної війни в Україні.
