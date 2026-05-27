Оренда житла. Скільки коштує найдешевша квартира в Ужгороді

Максим Бурич
Ціна на однокімнатну квартиру в Ужгороді в середньому становить близько 8 тис. грн
Однокімнатна квартира в Ужгороді, залежно від умов, може стартувати як з 6 тис. грн, так і середня вартість близько 8 500 грн

Ужгород залишається одним із найбільш затребуваних міст заходу України для оренди житла, утримуючи високі цінові позиції після хвиль внутрішньої міграції. Станом на кінець травня 2026 року середня вартість однокімнатної квартири тут коливається в межах 12 тис.–15 500 грн залежно від району, стану будівлі та близькості до набережної. Проте для тих, хто має обмежений бюджет, на ринку завжди є «нижня планка». «Главком» з’ясував, за скільки сьогодні можна зняти найдешевше ізольоване житло в Ужгороді.

Скільки коштує найдешевша квартира?

Якщо не брати до уваги підселення чи оренду окремої кімнати в будинку або квартирі з господарями (це обійдеться у 2 500–5 тис. грн), повноцінну найдешевшу ізольовану однокімнатну квартиру в Ужгороді у травні 2026 року можна знайти за 6 тис. грн на місяць.

Зазвичай такі об'єкти з'являються на окраїнах міста, у промислових зонах або є житлом старого одноповерхового фонду (так звані ужгородські дворики). Усе, що пропонується дешевше 8 тис. грн, найчастіше виявляється або приміщенням без ремонту зі старим пічним опаленням, або шахрайськими оголошеннями, на які радять не реагувати.

Найдешевша окрема квартира

Наразі в Ужгороді найдешевшою пропозицією на ринку оренди нерухомості є однокімнатна квартира за 6 тис. грн. За даними сайтів з пошуку оренди і продажу нерухомості, квартира має всього 20 кв.м загальної площі, розташована на першому поверсі. Суміжний санвузол та індивідуальне електричне опалення. З побутової техніки наявні лише мінімальний холодильник, плита та пральна машина. Орендодавці дозволяють тримати домашніх улюбленців.

Де шукати бюджетне житло: аналітика за районами

Традиційно найдешевші пропозиції ізольованих квартир зосереджені у віддалених спальних мікрорайонах та приватному секторі на околицях міста. Ситуація в розрізі районів міста виглядає так:

  • Район Залізничного та Автовокзалу (середня ціна 12 тис. грн): Найдешевші варіанти варто шукати по вулицях Станційній та Джамбула. Через постійний шум та специфіку локації цей район є лідером для економного старту.
  • Мікрорайон «Радванка» та Промзона (середня ціна 12 500 грн): Бюджетний сегмент тут представлений будинками поблизу промислових підприємств та приватного сектора. Ціни низькі через специфічну репутацію району та віддаленість від центру.
  • Мікрорайон «Шахта» (середня ціна 13 800 грн): Економ-варіанти з'являються ближче до околиць міста та лісопаркової зони. Район зелений, але віддалений, тому житло без оновленого ремонту тут коштує дешевше.
  • Новий район / Боздош (середня ціна 15 тис.грн): Попри високу середню вартість через масову сучасну забудову навколо Боздоського парку, у старих панельних дев'ятиповерхівках по вулиці Легоцького чи Заньковецької зрідка можна знайти бюджетні квартири без сучасного ремонту.
  • Центр / Старе місто (середня ціна 15 500 грн): У самому серці Ужгорода низький цінник можливий лише в об'єктах старого чеського або угорського фонду без ремонту, або у напівпідвальних приміщеннях з сирістю.

Через значну віддаленість від історичного центру та набережної річки Уж ціни на житло в мікрорайонах Радванка чи на околицях Минайської є на 25–35% нижчими, ніж на аналогічні квартири поблизу площі Петефі чи на Слов'янській набережній.

Головні ризики при оренді найдешевшого житла

Ріелтори попереджають: у гонитві за низькою ціною на закарпатському ринку нерухомості легко натрапити на неприємності. Під час моніторингу найдешевших пропозицій звертайте увагу на такі моменти:

Псевдоагентства («інформаційні послуги»)

Якщо вам пропонують чудову квартиру біля Липової алеї за 5 тис. грн, але просять заплатити 2 тис. грн «за базу адрес» або «підписання договору інформаційних послуг» в офісі – це шахраї. Гроші беруться лише за фактом заселення безпосередньо на квартирі після підписання акту прийому-передачі.

Специфіка опалення та комунікацій

В Ужгороді немає централізованого опалення. Занижена ціна часто обумовлена наявністю старого пічного опалення на дровах, несправного електричного конвектора, який «мотатиме» шалені суми за світло, або відсутністю гарячої води (немає бойлера).

Вимога передоплати на картку

Шахраї часто виставляють привабливу вартість під приводом «термінового переїзду в іншу область» і вимагають переказати завдаток за кілька місяців на картку «для броні», щоб квартиру не віддали іншим. На такі пропозиції погоджуватися не можна в жодному разі.

Навіть за умов високого попиту у 2026 році знайти бюджетний дах над головою в Ужгороді цілком реально, якщо знизити планку вимог до побутової техніки й локації та орієнтуватися на реальну суму не менше ніж 8 тис.–8 500 грн.

Нагадаємо, Львів залишається одним із найдорожчих міст України для оренди житла, конкуруючи за рівнем цін зі столицею. Станом на кінець травня 2026 року середня вартість однокімнатної квартири тут коливається в межах 14 800–18 000 грн залежно від району та стану будівлі. Проте для тих, хто має обмежений бюджет, на ринку завжди є «нижня планка». 

Міноборони запроваджує нові правила навчання для мобілізованих
Оренда житла. Скільки коштує найдешевша квартира в Ужгороді
Колишній ватажок «ЛНР» Плотницький радився з ворожкою, яка співпрацювала із СБУ
Видання The Economist спрогнозувало Україні роки війни. Офіс президента відреагував
Обмін полоненими. Розвідка розкрила деталі нового етапу
Росіяни почали бити подвійними ударами, щоб вразити рятувальників. Генерал ДСНС пояснили нову тактику ворога

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

