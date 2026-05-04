Ціни на оренду злетіли: яке місто заходу України б'є рекорди
Аналітики фіксують різке здорожчання оренди та скорочення пропозиції квартир у більшості міст заходу
Вартість довгострокової оренди квартир у більшості міст заходу України суттєво зросла за рік — найбільшим темпом подорожчало житло в Ужгороді та Івано-Франківську. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітику OLX Нерухомість.
Серед ключових причин здорожчання аналітики виділяють відносну безпеку регіону, яка приваблює переселенців з інших куточків країни. Свою роль відіграє й релокація бізнесу на захід. Водночас пропозиція квартир в оренду скорочується у більшості міст регіону, а конкуренція між орендарями посилюється.
Однокімнатні квартири
Найбільше серед однокімнатних квартир подорожчало житло в Ужгороді — до 21 551 грн (+26%) та в Івано-Франківську — до 15 387 грн (+23%). Далі у рейтингу зростання:
- Луцьк — 15 000 грн (+15%)
- Хмельницький — 11 000 грн (+10%)
- Львів — 18 500 грн (+9%)
- Тернопіль — 11 041 грн (+7%)
- Рівне — 12 000 грн (+4%)
- Чернівці — 12 995 грн (+4%)
Двокімнатні квартири
У сегменті двокімнатного житла Ужгород знову очолює рейтинг з найрадикальнішим стрибком — до 30 338 грн (+46%). За ним із відривом:
- Хмельницький — 12 000 грн (+20%)
- Івано-Франківськ — 17 351 грн (+19%)
- Тернопіль — 13 500 грн (+16%)
- Чернівці — 15 899 грн (+16%)
- Львів — 21 807 грн (+11%)
- Рівне — 12 000 грн (+9%)
Єдине місто, де ціна на двокімнатні квартири не змінилась, — Луцьк: 14 000 грн (0%).
Трикімнатні квартири
Серед найбільших квартир лідерство за темпами зростання перейшло до Івано-Франківська — 20 000 грн (+28%). Ужгород та Львів поділили другу позицію — 30 704 грн (+23%) і 27 971 грн (+23%) відповідно. Помітне зростання зафіксовано також у:
- Тернополі — 15 000 грн (+20%)
- Чернівцях — 19 748 грн (+20%)
- Хмельницькому — 12 500 грн (+14%)
- Луцьку — 15 136 грн (+4%)
Рівне залишилося єдиним містом без змін у цьому сегменті — 13 000 грн (0%).
Пропозиція скорочується
Паралельно зі зростанням цін аналітики фіксують скорочення кількості оголошень. Найдраматичніша ситуація в Ужгороді: пропозиція однокімнатних квартир тут упала майже вдвічі — на 58%. Серед двокімнатних найбільше пропозицій зникло у Хмельницькому (-46%) та знову в Ужгороді (-42%). Єдиним містом, де пропозиція в сегменті довгострокової оренди зросла, залишається Луцьк — і в однокімнатних, і в трикімнатних квартирах.
Нагадаємо, «Главком» раніше повідомляв про рекордне зростання попиту на оренду нерухомості у західних регіонах: протягом 2025 року пропозиція житла тут суттєво скорочувалась на тлі припливу переселенців. До слова, OLX Нерухомість також фіксувало стрімке зростання оренди приватних будинків по всій Україні — зокрема у Запоріжжі вартість підскочила на 87% за рік.
