У Києві викрито схему з продажу квартир померлих: під підозрою – екссуддя Тандир

Підозрюваним обрано запобіжні заходи, зокрема судді – безальтернативне тримання під вартою

Київська міська прокуратура повідомила про підозру шістьом учасникам злочинної організації, яка спеціалізувалася на махінаціях із нерухомістю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генпрокурора Руслана Кравченка.

Серед підозрюваних є колишній голова одного із судів Київщини, який раніше був обвинувачений у смертельній ДТП на блокпосту. Йдеться про колишнього голову Макарівського райсуду Київської області Олексія Тандира.

Зокрема, підозрюються: керівник підрозділу Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, двоє адвокатів та ще двоє цивільних осіб.

«За даними слідства, учасники схеми обирали квартири померлих або тривало відсутніх власників – такі об'єкти знижували ризик швидкого викриття. На них виготовляли підроблені правовстановлюючі документи, вписуючи підставних «боржників», і паралельно складали фіктивні договори позики на мільйони гривень. Підозрюваний суддя забезпечував потрібні рішення, а керівник виконавчої служби – відкриття проваджень і звернення про стягнення на квартири», – стверджує Кравченко.

Генпрокурор наголошує, що в результаті право власності на нерухомість переходило до учасників злочинної організації або пов’язаних із ними осіб. Надалі квартири перепродавали третім особам, які могли не знати про їхнє злочинне походження. Слідство встановило, що учасники організації заволоділи п’ятьма квартирами у Києві та Одесі. Ще одну квартиру не встигли привласнити, бо схему було викрито.

Наразі усім учасникам повідомлено про підозру. Чотирьом із них інкримінують участь у злочинній організації, шахрайство, вчинене повторно злочинною організацією в особливо великих розмірах, а також закінчений замах на шахрайство (ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України). Двоє інших підозрюються у створенні злочинної організації.

«У межах провадження проведено обшуки в суді, підрозділах державної виконавчої служби, у нотаріусів, за місцями проживання, роботи та в автомобілях підозрюваних. Вилучено судові справи, документи виконавчих проваджень та інші докази. Ті, хто намагався використати закон як інструмент пограбування, самі опинилися перед законом», – додав Кравченко.

Нагадаємо, що ДТП за участю екссудді Олексія Тандира сталася 26 травня 2023 року на блокпосту у Святошинському районі Києва. Внаслідок аварії загинув нацгвардієць Вадим Бондаренко. Справа набула резонансу через обставини аварії: Тандир, за версією слідства, перебував у стані алкогольного сп’яніння.

У загиблого Вадима Бондаренка залишилася дружина та троє дітей, а його батько та брат захищають країну на найгарячіших напрямках. «Мої щирі співчуття рідним та близьким. Трагедія розслідується Державним бюро розслідувань. Винна особа неодмінно має отримати справедливе покарання», – наголосив тоді глава МВС.

До слова, 28 січня 2026 року суд дозволив екссудді Тандиру вийти із СІЗО під заставу в майже 120 млн. Згодом у лютому 2026 року Київський апеляційний суд зменшив заставу екссудді Олексію Тандиру, якого звинувачують у смертельній ДТП, де загинув нацгвардієць Вадим Бондаренко.