У Нетішині люди були проти перейменування вулиці на честь Героя України: чим усе закінчилося

Надія Карбунар
Дружина та син біля портрета загиблого розвідника
фото: скріншот із відео
Андрій Мачулянський присвятив військовій справі понад двадцять років

Головний сержант Головного управління розвідки Андрій Мачулянський на позивний Мак загинув у серпні 2023 року під час бойового виходу в тил ворога. Разом із групою він подолав понад 600 км територією РФ та після успішного виконання завдання потрапив у ворожу засідку. На честь Героя України у рідному Нетішині, що на Хмельниччині, планували перейменувати вулицю, однак місцева влада із рішенням зволікала. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Єдиних новин».

Андрій Мачулянський присвятив військовій справі понад двадцять років, підписавши перший контракт у 2002 році. Він пройшов миротворчі місії в Іраку, Кувейті та Ліберії. З початком повномасштабного вторгнення воював на найгарячіших напрямках фронту, за що був відзначений орденами «За мужність».

У серпні 2023 року група розвідників під керівництвом Мака здійснила надскладну операцію. Вони пройшли понад 600 кілометрів територією РФ та успішно знищили літаки стратегічної авіації противника, які обстрілювали ракетами українські міста. Проте під час повернення група потрапила у ворожу засідку. Андрій Мачулянський загинув у нерівному бою, прикриваючи відхід своїх побратимів. Того ж року йому було посмертно присвоєно найвище державне звання – Герой України.

Ще у 2024 році Головне управління розвідки офіційно звернулося до міської ради Нетішина з проханням назвати одну з вулиць на честь полеглого воїна. Проте розгляд питання затягнувся майже на два роки.

Як розповів секретар Нетішинської міської ради Іван Романюк, частина жителів виступила проти через страх, що перейменування змусить їх масово міняти документи на нерухомість. Також деякі депутати та містяни вважають, що в місті замало вулиць, аби назвати їх на честь кожного загиблого земляка. Тим часом, Андрій Мачулянський наразі є єдиним Героєм України в Нетішині.

Окрім того, влада провела серед мешканців опитування, однак побратими загиблого захисника називають його некоректним. Кажуть, людей належним чином не поінформували про масштаб подвигу Андрія Мачулянського. При цьому вся інформація про унікальну операцію групи Мака є у відкритому доступі на офіційному сайті ГУР.

Попри те, що минулого тижня у Нетішинській міськраді обіцяли повторно винести питання на голосування і, у разі чергового провалу, запропонувати альтернативну вулицю, ситуація різко змінилася. Уже в понеділок на офіційному сайті міської ради Нетішина було оприлюднено проєкт рішення, який передбачає офіційну відмову у перейменуванні вулиці на честь Андрія Мачулянського. 

«Насправді вони віддали найцінніше – своє життя. А переробити документи зараз – це дуже дріб'язкова справа», – каже дружина загиблого Героя України Оксана Мачулянська.

Однак, як інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України, вулиця Андрія Мачулянського у його рідному Нетішині на Хмельниччині таки буде. 22 травня на сесії міської ради підтримали рішення вшанувати Героя України.

Нагадаємо, у селі Хрипівка на Чернігівщині, де народився дисидент Левко Лук'яненко, педагоги привели дітей покладати квіти під радянський памʼятник

Також Верховна Рада ухвалила дві постанови про перейменування населених пунктів, назви яких містять символіку російської імперської політики або не відповідають стандартам державної мови.

