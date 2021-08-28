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    Осінні дощі і трохи сонця: прогноз погоди на 28 серпня

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    Погода в Україні у суботу, 28 серпня, уже по-справжньому нагадуватиме осінню - Осінні дощі і трохи сонця: прогноз погоди на 28 серпня
    Погода в Україні у суботу, 28 серпня, уже по-справжньому нагадуватиме осінню
    Фото: Главком

    Тепле літнє проміння у суботу зігріватиме лише мешканців Сходу

    Погода в Україні у суботу, 28 серпня, уже по-справжньому нагадуватиме осінню. На більшості територій України буде хмарно з проясненням. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    На заході України мінлива хмарність, вночі помірний, місцями істотний дощ, вдень у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях місцями невеликий дощ, місцями грози, на решті території без опадів; у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях вночі та вранці туман; вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8 ... +13 градусів, вдень +19 ... +24 градуси.

    На півночі України мінлива хмарність, без опадів, тільки вночі в Київській і Житомирській областях місцями дощ, гроза, в Чернігівській і Сумській областях вночі та вранці туман, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +10 ... +15 градусів, вдень +20 ... +25 градусів.

    У центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки вночі у Вінницькій області істотний дощ, в Полтавській області вночі та вранці туман, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +10 ... +15 градусів, вдень +24 ... +29 градусів.

    На сході України мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці туман, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +10 ... +15 градусів, вдень +26 ... +31 градус.

    На півдні України мінлива хмарність, без опадів, тільки вночі в Одеській області дощ, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12 ... +17 градусів, вдень +26 ... +31 градус.

    Теги: повітря вітер дощ
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    Осінні дощі і трохи сонця: прогноз погоди на 28 серпня